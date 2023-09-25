25 сентября 2023

В Пермском крае открылась выставка в честь павших бойцов СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На выставке посетители узнают о воинской доблести и чести офицера (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В городе Добрянке Пермского края открылась выставка под названием «Их мужество останется в веках…». Экспозиция посвящена местным жителям, которые погибли в ходе спецоперации, рассказали в мэрии Добрянского городского округа.

«В читальном зале Архива Добрянского городского округа начала работу выставка „Их мужество останется в веках…“. Посвящена она жителям, погибшим при проведении специальной военной операции на Украине», — сообщается на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что в школах Пермского края планируют создать специальные экспозиции о героях спецоперации и музейные уголки памяти. В Перми в честь героев СВО высадили черемуховую аллею, а в Яйве местные жители собрали деньги на монумент. Региональные власти сейчас работают над созданием музея спецоперации, а губернатор Дмитрий Махонин заявлял, что в столице края необходимо установить памятник погибшим бойцам.

Экспозиция рассказывает о жителях Добрянки, погибших на СВО
Экспозиция рассказывает о жителях Добрянки, погибших на СВО

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В городе Добрянке Пермского края открылась выставка под названием «Их мужество останется в веках…». Экспозиция посвящена местным жителям, которые погибли в ходе спецоперации, рассказали в мэрии Добрянского городского округа. «В читальном зале Архива Добрянского городского округа начала работу выставка „Их мужество останется в веках…“. Посвящена она жителям, погибшим при проведении специальной военной операции на Украине», — сообщается на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что в школах Пермского края планируют создать специальные экспозиции о героях спецоперации и музейные уголки памяти. В Перми в честь героев СВО высадили черемуховую аллею, а в Яйве местные жители собрали деньги на монумент. Региональные власти сейчас работают над созданием музея спецоперации, а губернатор Дмитрий Махонин заявлял, что в столице края необходимо установить памятник погибшим бойцам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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