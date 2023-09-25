В Пермском крае открылась выставка в честь павших бойцов СВО. Фото

26 сентября 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

На выставке посетители узнают о воинской доблести и чести офицера (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В городе Добрянке Пермского края открылась выставка под названием «Их мужество останется в веках…». Экспозиция посвящена местным жителям, которые погибли в ходе спецоперации, рассказали в мэрии Добрянского городского округа. «В читальном зале Архива Добрянского городского округа начала работу выставка „Их мужество останется в веках…“. Посвящена она жителям, погибшим при проведении специальной военной операции на Украине», — сообщается на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что в школах Пермского края планируют создать специальные экспозиции о героях спецоперации и музейные уголки памяти. В Перми в честь героев СВО высадили черемуховую аллею, а в Яйве местные жители собрали деньги на монумент. Региональные власти сейчас работают над созданием музея спецоперации, а губернатор Дмитрий Махонин заявлял, что в столице края необходимо установить памятник погибшим бойцам. Экспозиция рассказывает о жителях Добрянки, погибших на СВО Администрация Добрянского городского округа в ВК https://vk.com/dobr_okrug

В городе Добрянке Пермского края открылась выставка под названием «Их мужество останется в веках…». Экспозиция посвящена местным жителям, которые погибли в ходе спецоперации, рассказали в мэрии Добрянского городского округа. «В читальном зале Архива Добрянского городского округа начала работу выставка „Их мужество останется в веках…“. Посвящена она жителям, погибшим при проведении специальной военной операции на Украине», — сообщается на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что в школах Пермского края планируют создать специальные экспозиции о героях спецоперации и музейные уголки памяти. В Перми в честь героев СВО высадили черемуховую аллею, а в Яйве местные жители собрали деньги на монумент. Региональные власти сейчас работают над созданием музея спецоперации, а губернатор Дмитрий Махонин заявлял, что в столице края необходимо установить памятник погибшим бойцам.