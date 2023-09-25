Роспотребнадзор объяснил условия введения карантина в пермских школах из-за COVID-19

Введение карантина из-за коронавируса в школах Пермского края предусмотрено при условии заболеваемости 20% и более учащихся. Об этом URA.RU сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.
«Руководитель образовательного учреждения сам принимает решение о разобщении коллектива в классе по причине заболеваемости, если заболело 20% и более учащихся», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства. Сейчас ситуация с распространением COVID-19 оценивается ведомством как «стабильная». Отмечается, что заболевание протекает преимущественно по типу ОРВИ с легким течением, без осложнений.
В Управлении Роспотребнадзора по Прикамью также отмечают, что вакцинацию от коронавируса можно пройти в частных медицинских центрах за счет собственных средств. Вакцинация коронавируса «включена в национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям». Решение о вакцинации принимается с учетом текущего уровня заболеваемости.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье отменяют бесплатные прививки от коронавируса, поскольку министерство здравоохранения прекратило закупать вакцину. Также сейчас в регионе действует временный запрет на посещение роддомов из-за угрозы распространения COVID-19.
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