Роспотребнадзор объяснил условия введения карантина в пермских школах из-за COVID-19

Пермский Роспотребнадзор: карантин в школах вводится при 20% заболевших

26 сентября 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

При заболеваемости коронавирусом 20% учащихся, директор школы может принять решение прекратить учебный процесс Фото: Анна Майорова © URA.RU Введение карантина из-за коронавируса в школах Пермского края предусмотрено при условии заболеваемости 20% и более учащихся. Об этом URA.RU сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону. «Руководитель образовательного учреждения сам принимает решение о разобщении коллектива в классе по причине заболеваемости, если заболело 20% и более учащихся», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства. Сейчас ситуация с распространением COVID-19 оценивается ведомством как «стабильная». Отмечается, что заболевание протекает преимущественно по типу ОРВИ с легким течением, без осложнений. В Управлении Роспотребнадзора по Прикамью также отмечают, что вакцинацию от коронавируса можно пройти в частных медицинских центрах за счет собственных средств. Вакцинация коронавируса «включена в национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям». Решение о вакцинации принимается с учетом текущего уровня заболеваемости. Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье отменяют бесплатные прививки от коронавируса, поскольку министерство здравоохранения прекратило закупать вакцину. Также сейчас в регионе действует временный запрет на посещение роддомов из-за угрозы распространения COVID-19.

Введение карантина из-за коронавируса в школах Пермского края предусмотрено при условии заболеваемости 20% и более учащихся. Об этом URA.RU сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону. «Руководитель образовательного учреждения сам принимает решение о разобщении коллектива в классе по причине заболеваемости, если заболело 20% и более учащихся», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства. Сейчас ситуация с распространением COVID-19 оценивается ведомством как «стабильная». Отмечается, что заболевание протекает преимущественно по типу ОРВИ с легким течением, без осложнений. В Управлении Роспотребнадзора по Прикамью также отмечают, что вакцинацию от коронавируса можно пройти в частных медицинских центрах за счет собственных средств. Вакцинация коронавируса «включена в национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям». Решение о вакцинации принимается с учетом текущего уровня заболеваемости. Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье отменяют бесплатные прививки от коронавируса, поскольку министерство здравоохранения прекратило закупать вакцину. Также сейчас в регионе действует временный запрет на посещение роддомов из-за угрозы распространения COVID-19.