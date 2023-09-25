25 сентября 2023

Роспотребнадзор объяснил условия введения карантина в пермских школах из-за COVID-19

Пермский Роспотребнадзор: карантин в школах вводится при 20% заболевших
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция «День сдачи ЕГЭ с родителями» в школе №43. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, учеба, стулья, школьный класс, карантин, каникулы, школа, школьная парта
При заболеваемости коронавирусом 20% учащихся, директор школы может принять решение прекратить учебный процесс Фото:

Введение карантина из-за коронавируса в школах Пермского края предусмотрено при условии заболеваемости 20% и более учащихся. Об этом URA.RU сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

«Руководитель образовательного учреждения сам принимает решение о разобщении коллектива в классе по причине заболеваемости, если заболело 20% и более учащихся», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства. Сейчас ситуация с распространением COVID-19 оценивается ведомством как «стабильная». Отмечается, что заболевание протекает преимущественно по типу ОРВИ с легким течением, без осложнений.

В Управлении Роспотребнадзора по Прикамью также отмечают, что вакцинацию от коронавируса можно пройти в частных медицинских центрах за счет собственных средств. Вакцинация коронавируса «включена в национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям». Решение о вакцинации принимается с учетом текущего уровня заболеваемости.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье отменяют бесплатные прививки от коронавируса, поскольку министерство здравоохранения прекратило закупать вакцину. Также сейчас в регионе действует временный запрет на посещение роддомов из-за угрозы распространения COVID-19.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Введение карантина из-за коронавируса в школах Пермского края предусмотрено при условии заболеваемости 20% и более учащихся. Об этом URA.RU сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону. «Руководитель образовательного учреждения сам принимает решение о разобщении коллектива в классе по причине заболеваемости, если заболело 20% и более учащихся», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства. Сейчас ситуация с распространением COVID-19 оценивается ведомством как «стабильная». Отмечается, что заболевание протекает преимущественно по типу ОРВИ с легким течением, без осложнений. В Управлении Роспотребнадзора по Прикамью также отмечают, что вакцинацию от коронавируса можно пройти в частных медицинских центрах за счет собственных средств. Вакцинация коронавируса «включена в национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям». Решение о вакцинации принимается с учетом текущего уровня заболеваемости. Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье отменяют бесплатные прививки от коронавируса, поскольку министерство здравоохранения прекратило закупать вакцину. Также сейчас в регионе действует временный запрет на посещение роддомов из-за угрозы распространения COVID-19.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...