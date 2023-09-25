25 сентября 2023

Пермские бойцы возложат цветы в память о погибшем главе ЧВК «Вагнер» Пригожине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, гвоздики, цветы, памятник
Пермяки принесут цветы к монументу «Солдат России» Фото:

В Перми 1 октября почтят память погибшего в авиакатастрофе главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Бойцы различных подразделений возложат цветы к монументу «Солдат России», установленному на бульваре Советской армии. Об этом URA.RU рассказал один из бывших военнослужащих, который примет участие в акции, Андрей.

«Бойцы различных подразделений, а также бывшие и действующие военнослужащие различных родов войск соберутся у памятнику солдату России, чтобы почтить память тех, кто погиб в авиакатастрофе 27 августа под Тверью. У монумента состоится возложение цветов», — рассказал Андрей. Аналогичные акции запланированы также в других городах России.

Гражданский самолет, в котором летел глава ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожин, а также командир группы Дмитрий Уткин, разбился в Тверской области 23 августа. Всего на борту воздушного судна находилось десять человек. Никто из них не выжил. URA.RU рассказывало, что вторым пилотом упавшего самолета был пермяк Рустам Каримов. Погибшего пилота похоронили в Перми 30 августа.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми 1 октября почтят память погибшего в авиакатастрофе главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Бойцы различных подразделений возложат цветы к монументу «Солдат России», установленному на бульваре Советской армии. Об этом URA.RU рассказал один из бывших военнослужащих, который примет участие в акции, Андрей. «Бойцы различных подразделений, а также бывшие и действующие военнослужащие различных родов войск соберутся у памятнику солдату России, чтобы почтить память тех, кто погиб в авиакатастрофе 27 августа под Тверью. У монумента состоится возложение цветов», — рассказал Андрей. Аналогичные акции запланированы также в других городах России. Гражданский самолет, в котором летел глава ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожин, а также командир группы Дмитрий Уткин, разбился в Тверской области 23 августа. Всего на борту воздушного судна находилось десять человек. Никто из них не выжил. URA.RU рассказывало, что вторым пилотом упавшего самолета был пермяк Рустам Каримов. Погибшего пилота похоронили в Перми 30 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...