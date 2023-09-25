Пермские бойцы возложат цветы в память о погибшем главе ЧВК «Вагнер» Пригожине

26 сентября 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Пермяки принесут цветы к монументу «Солдат России» Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми 1 октября почтят память погибшего в авиакатастрофе главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Бойцы различных подразделений возложат цветы к монументу «Солдат России», установленному на бульваре Советской армии. Об этом URA.RU рассказал один из бывших военнослужащих, который примет участие в акции, Андрей. «Бойцы различных подразделений, а также бывшие и действующие военнослужащие различных родов войск соберутся у памятнику солдату России, чтобы почтить память тех, кто погиб в авиакатастрофе 27 августа под Тверью. У монумента состоится возложение цветов», — рассказал Андрей. Аналогичные акции запланированы также в других городах России. Гражданский самолет, в котором летел глава ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожин, а также командир группы Дмитрий Уткин, разбился в Тверской области 23 августа. Всего на борту воздушного судна находилось десять человек. Никто из них не выжил. URA.RU рассказывало, что вторым пилотом упавшего самолета был пермяк Рустам Каримов. Погибшего пилота похоронили в Перми 30 августа.

В Перми 1 октября почтят память погибшего в авиакатастрофе главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Бойцы различных подразделений возложат цветы к монументу «Солдат России», установленному на бульваре Советской армии. Об этом URA.RU рассказал один из бывших военнослужащих, который примет участие в акции, Андрей. «Бойцы различных подразделений, а также бывшие и действующие военнослужащие различных родов войск соберутся у памятнику солдату России, чтобы почтить память тех, кто погиб в авиакатастрофе 27 августа под Тверью. У монумента состоится возложение цветов», — рассказал Андрей. Аналогичные акции запланированы также в других городах России. Гражданский самолет, в котором летел глава ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожин, а также командир группы Дмитрий Уткин, разбился в Тверской области 23 августа. Всего на борту воздушного судна находилось десять человек. Никто из них не выжил. URA.RU рассказывало, что вторым пилотом упавшего самолета был пермяк Рустам Каримов. Погибшего пилота похоронили в Перми 30 августа.