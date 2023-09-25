25 сентября 2023

ЧВК «Вагнер» устроит день памяти погибшего Евгения Пригожина в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бывший штаб ЧВК «Вагнер» на улице Розы Люксембург и Северное кладбище в Березовском. Екатеринбург, стихийный мемориал, чвк вагнер
День памяти Пригожина пройдет 1 октября Фото:
новость из сюжета
В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

В Екатеринбурге ЧВК «Вагнер» собирается почтить память погибшего в авиакатастрофе в Тверской области основателя компании и бизнесмена Евгения Пригожина. Всех желающих приглашают прийти к главному офису 1 октября. Информация об этом опубликована в одном из telegram-каналов компании.

«Все желающие 1 октября могут возложить цветы к мемориалам ЧВК „Вагнер“ и почтить память героев, отдавших жизнь за свою страну», — говорится в сообщении. Жителям города предлагают прийти к екатеринбургскому офису частной армии бизнесмена Пригожина. Такие же акции пройдут и в других городах России.

Бизнес-джет, принадлежащий Евгению Пригожину упал в Тверской области вечером 23 августа. На борту находились десять человек, в Росавиации сообщили, что среди пассажиров были Пригожин и командир группы Дмитрий Уткин. Позже Следственный комитет РФ подтвердил гибель всех пассажиров самолета. Пригожин был тайно похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге ЧВК «Вагнер» собирается почтить память погибшего в авиакатастрофе в Тверской области основателя компании и бизнесмена Евгения Пригожина. Всех желающих приглашают прийти к главному офису 1 октября. Информация об этом опубликована в одном из telegram-каналов компании. «Все желающие 1 октября могут возложить цветы к мемориалам ЧВК „Вагнер“ и почтить память героев, отдавших жизнь за свою страну», — говорится в сообщении. Жителям города предлагают прийти к екатеринбургскому офису частной армии бизнесмена Пригожина. Такие же акции пройдут и в других городах России. Бизнес-джет, принадлежащий Евгению Пригожину упал в Тверской области вечером 23 августа. На борту находились десять человек, в Росавиации сообщили, что среди пассажиров были Пригожин и командир группы Дмитрий Уткин. Позже Следственный комитет РФ подтвердил гибель всех пассажиров самолета. Пригожин был тайно похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...