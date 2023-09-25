ЧВК «Вагнер» устроит день памяти погибшего Евгения Пригожина в Екатеринбурге

26 сентября 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

День памяти Пригожина пройдет 1 октября Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина В Екатеринбурге ЧВК «Вагнер» собирается почтить память погибшего в авиакатастрофе в Тверской области основателя компании и бизнесмена Евгения Пригожина. Всех желающих приглашают прийти к главному офису 1 октября. Информация об этом опубликована в одном из telegram-каналов компании. «Все желающие 1 октября могут возложить цветы к мемориалам ЧВК „Вагнер“ и почтить память героев, отдавших жизнь за свою страну», — говорится в сообщении. Жителям города предлагают прийти к екатеринбургскому офису частной армии бизнесмена Пригожина. Такие же акции пройдут и в других городах России. Бизнес-джет, принадлежащий Евгению Пригожину упал в Тверской области вечером 23 августа. На борту находились десять человек, в Росавиации сообщили, что среди пассажиров были Пригожин и командир группы Дмитрий Уткин. Позже Следственный комитет РФ подтвердил гибель всех пассажиров самолета. Пригожин был тайно похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

В Екатеринбурге ЧВК «Вагнер» собирается почтить память погибшего в авиакатастрофе в Тверской области основателя компании и бизнесмена Евгения Пригожина. Всех желающих приглашают прийти к главному офису 1 октября. Информация об этом опубликована в одном из telegram-каналов компании. «Все желающие 1 октября могут возложить цветы к мемориалам ЧВК „Вагнер“ и почтить память героев, отдавших жизнь за свою страну», — говорится в сообщении. Жителям города предлагают прийти к екатеринбургскому офису частной армии бизнесмена Пригожина. Такие же акции пройдут и в других городах России. Бизнес-джет, принадлежащий Евгению Пригожину упал в Тверской области вечером 23 августа. На борту находились десять человек, в Росавиации сообщили, что среди пассажиров были Пригожин и командир группы Дмитрий Уткин. Позже Следственный комитет РФ подтвердил гибель всех пассажиров самолета. Пригожин был тайно похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.