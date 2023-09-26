Сотрудника свердловского ГУФСИН отправили под домашний арест

Силовик обвиняется в преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Нижнем Тагиле сотрудника ГУФСИН отправили под домашний арест до 22 ноября. Его обвиняют в двух преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда Нижнего Тагила.

«Начальника отряда ЛИУ №51 ГУФСИН России по Свердловской области отправили под домашний арест до 22 ноября. Он обвиняется в незаконном обороте и хранении наркотиков, а также в сбыте и распространении запрещенных веществ», — пишет пресс-служба суда в соцсети «ВКонтакте».

Ходатайство следователя было удовлетворено 25 сентября. Обвиняемый пробудет под арестом один месяц и 28 суток.