Сотрудника свердловского ГУФСИН отправили под домашний арест

Силовик обвиняется в преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков
В Нижнем Тагиле сотрудника ГУФСИН отправили под домашний арест до 22 ноября. Его обвиняют в двух преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда Нижнего Тагила.
«Начальника отряда ЛИУ №51 ГУФСИН России по Свердловской области отправили под домашний арест до 22 ноября. Он обвиняется в незаконном обороте и хранении наркотиков, а также в сбыте и распространении запрещенных веществ», — пишет пресс-служба суда в соцсети «ВКонтакте».
Ходатайство следователя было удовлетворено 25 сентября. Обвиняемый пробудет под арестом один месяц и 28 суток.
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