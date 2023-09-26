Сотрудника свердловского ГУФСИН отправили под домашний арест

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Новый начальник ГУФСИН по Свердловской области. Екатеринбург , нашивка, фсин россии, погоны, гуфсин, герб, подполковник полиции
Силовик обвиняется в преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков Фото:

В Нижнем Тагиле сотрудника ГУФСИН отправили под домашний арест до 22 ноября. Его обвиняют в двух преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда Нижнего Тагила.

«Начальника отряда ЛИУ №51 ГУФСИН России по Свердловской области отправили под домашний арест до 22 ноября. Он обвиняется в незаконном обороте и хранении наркотиков, а также в сбыте и распространении запрещенных веществ», — пишет пресс-служба суда в соцсети «ВКонтакте».

Ходатайство следователя было удовлетворено 25 сентября. Обвиняемый пробудет под арестом один месяц и 28 суток.

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В Нижнем Тагиле сотрудника ГУФСИН отправили под домашний арест до 22 ноября. Его обвиняют в двух преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда Нижнего Тагила. «Начальника отряда ЛИУ №51 ГУФСИН России по Свердловской области отправили под домашний арест до 22 ноября. Он обвиняется в незаконном обороте и хранении наркотиков, а также в сбыте и распространении запрещенных веществ», — пишет пресс-служба суда в соцсети «ВКонтакте». Ходатайство следователя было удовлетворено 25 сентября. Обвиняемый пробудет под арестом один месяц и 28 суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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