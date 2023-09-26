«УГМК-Сталь» подала в суд на главный танковый завод России

«УГМК-Сталь» судится с «Уралвагонзаводом»
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд пройдет 16 сентября Фото:

Металлургическое предприятие «УГМК-Сталь» подало в суд на «Уралвагонзавод». Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

«Истцом выступает „УГМК-СТАЛЬ“, ответчиком — Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф. Э. Дзержинского», — указано в картотеке. Заявление в суд поступило 18 сентября. Что именно стало поводом для судебного разбирательства — не уточняется. Предварительное слушание пройдет 16 октября.

URA.RU направило запрос в пресс-службы «УГМК-Сталь» и госкорпорацию «Ростех» («Уралвагонзавод» входит в их концерн УВЗ). На момент публикации новости ответы не поступили.

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Металлургическое предприятие «УГМК-Сталь» подало в суд на «Уралвагонзавод». Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда Свердловской области. «Истцом выступает „УГМК-СТАЛЬ“, ответчиком — Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф. Э. Дзержинского», — указано в картотеке. Заявление в суд поступило 18 сентября. Что именно стало поводом для судебного разбирательства — не уточняется. Предварительное слушание пройдет 16 октября. URA.RU направило запрос в пресс-службы «УГМК-Сталь» и госкорпорацию «Ростех» («Уралвагонзавод» входит в их концерн УВЗ). На момент публикации новости ответы не поступили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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