«УГМК-Сталь» подала в суд на главный танковый завод России

«УГМК-Сталь» судится с «Уралвагонзаводом»

26 сентября 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

Суд пройдет 16 сентября Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Металлургическое предприятие «УГМК-Сталь» подало в суд на «Уралвагонзавод». Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда Свердловской области. «Истцом выступает „УГМК-СТАЛЬ“, ответчиком — Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф. Э. Дзержинского», — указано в картотеке. Заявление в суд поступило 18 сентября. Что именно стало поводом для судебного разбирательства — не уточняется. Предварительное слушание пройдет 16 октября. URA.RU направило запрос в пресс-службы «УГМК-Сталь» и госкорпорацию «Ростех» («Уралвагонзавод» входит в их концерн УВЗ). На момент публикации новости ответы не поступили.

Металлургическое предприятие «УГМК-Сталь» подало в суд на «Уралвагонзавод». Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда Свердловской области. «Истцом выступает „УГМК-СТАЛЬ“, ответчиком — Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф. Э. Дзержинского», — указано в картотеке. Заявление в суд поступило 18 сентября. Что именно стало поводом для судебного разбирательства — не уточняется. Предварительное слушание пройдет 16 октября. URA.RU направило запрос в пресс-службы «УГМК-Сталь» и госкорпорацию «Ростех» («Уралвагонзавод» входит в их концерн УВЗ). На момент публикации новости ответы не поступили.