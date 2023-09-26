«УГМК-Сталь» подала в суд на главный танковый завод России

Металлургическое предприятие «УГМК-Сталь» подало в суд на «Уралвагонзавод». Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.
«Истцом выступает „УГМК-СТАЛЬ“, ответчиком — Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф. Э. Дзержинского», — указано в картотеке. Заявление в суд поступило 18 сентября. Что именно стало поводом для судебного разбирательства — не уточняется. Предварительное слушание пройдет 16 октября.
URA.RU направило запрос в пресс-службы «УГМК-Сталь» и госкорпорацию «Ростех» («Уралвагонзавод» входит в их концерн УВЗ). На момент публикации новости ответы не поступили.
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