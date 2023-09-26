Власти Нижневартовска раскрыли, как изменится новый экопарк

В новом экопарке «Ягом» Нижневартовска планируют создать собственный питомник. В нем будут выращивать растения и деревья для посадки на территории города.
«В перспективе на территории лесного комплекса запланировано расширить территорию, привлечь инвестиций, построить питомник растений», — говорится на сайте мэрии Нижневартовска. Сейчас парк готовят к зиме: завершают строить глэмпинг и проводят дополнительное благоустройство локации.
Экопарк имеет площадь около 30 гектаров. На его территории растут многолетние лиственные и хвойные деревья. Кроме глэмпинга и фудкорта, город планирует создать здесь локацию для свадебных церемоний. Зону сделают в стиле старославянских обрядов, на которой будет алтарь для подношений даров природе: семян и цветов.
Ранее URA.RU рассказывало, что ветераны спецназа задумали построить военно-тренировочную базу в ХМАО. Комплекс с полосами препятствий также рассчитывают создать рядом с экопарком.
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