26 сентября 2023

Власти Нижневартовска раскрыли, как изменится новый экопарк

В новом экопарке Нижневартовска появится собственный питомник
© Служба новостей «URA.RU»
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В новом экопарке Нижневартовска появится собственный питомник с деревьями Фото:

В новом экопарке «Ягом» Нижневартовска планируют создать собственный питомник. В нем будут выращивать растения и деревья для посадки на территории города.

«В перспективе на территории лесного комплекса запланировано расширить территорию, привлечь инвестиций, построить питомник растений», — говорится на сайте мэрии Нижневартовска. Сейчас парк готовят к зиме: завершают строить глэмпинг и проводят дополнительное благоустройство локации.

Экопарк имеет площадь около 30 гектаров. На его территории растут многолетние лиственные и хвойные деревья. Кроме глэмпинга и фудкорта, город планирует создать здесь локацию для свадебных церемоний. Зону сделают в стиле старославянских обрядов, на которой будет алтарь для подношений даров природе: семян и цветов.

Ранее URA.RU рассказывало, что ветераны спецназа задумали построить военно-тренировочную базу в ХМАО. Комплекс с полосами препятствий также рассчитывают создать рядом с экопарком.

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В новом экопарке «Ягом» Нижневартовска планируют создать собственный питомник. В нем будут выращивать растения и деревья для посадки на территории города. «В перспективе на территории лесного комплекса запланировано расширить территорию, привлечь инвестиций, построить питомник растений», — говорится на сайте мэрии Нижневартовска. Сейчас парк готовят к зиме: завершают строить глэмпинг и проводят дополнительное благоустройство локации. Экопарк имеет площадь около 30 гектаров. На его территории растут многолетние лиственные и хвойные деревья. Кроме глэмпинга и фудкорта, город планирует создать здесь локацию для свадебных церемоний. Зону сделают в стиле старославянских обрядов, на которой будет алтарь для подношений даров природе: семян и цветов. Ранее URA.RU рассказывало, что ветераны спецназа задумали построить военно-тренировочную базу в ХМАО. Комплекс с полосами препятствий также рассчитывают создать рядом с экопарком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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