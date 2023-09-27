Челябинская прокуратура потребовала повысить температуру в детском саду

27 сентября 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

Температура воздуха в детском саду была ниже требуемой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Саткинская городская прокуратура (Челябинская область) организовала проверку сообщению в социальной сети о том, что в детском саду поселка Сулея замерзают дети. Сообщение было опубликовано в группе «Текслер, помоги!» — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры 27 сентября. «Нашей администрации просто наплевать на детей! Экономят на детях! В яслях попы моют холодной водой, утром приводишь детей, холодище стоит. Когда обогреватель нагреет всю группу? К обеду?» — написали жители. По результатам проверки установлено, что температура воздуха в детском саду была ниже установленных параметров. Саткинской городской прокуратурой заведующей детским садом внесено представление, которое находится на рассмотрении. По информации местных СМИ, отопительный сезон в районе стартовал 15 сентября. Сообщение в группе «Текслер, помоги!» появилось 26 сентября.

Саткинская городская прокуратура (Челябинская область) организовала проверку сообщению в социальной сети о том, что в детском саду поселка Сулея замерзают дети. Сообщение было опубликовано в группе «Текслер, помоги!» — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры 27 сентября. «Нашей администрации просто наплевать на детей! Экономят на детях! В яслях попы моют холодной водой, утром приводишь детей, холодище стоит. Когда обогреватель нагреет всю группу? К обеду?» — написали жители. По результатам проверки установлено, что температура воздуха в детском саду была ниже установленных параметров. Саткинской городской прокуратурой заведующей детским садом внесено представление, которое находится на рассмотрении. По информации местных СМИ, отопительный сезон в районе стартовал 15 сентября. Сообщение в группе «Текслер, помоги!» появилось 26 сентября.