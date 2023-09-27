Челябинская прокуратура потребовала повысить температуру в детском саду

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Детский сад в селе Бишкиль. Челябинская область, детский сад, куклы, пупсики
Температура воздуха в детском саду была ниже требуемой Фото:

Саткинская городская прокуратура (Челябинская область) организовала проверку сообщению в социальной сети о том, что в детском саду поселка Сулея замерзают дети. Сообщение было опубликовано в группе «Текслер, помоги!» — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры 27 сентября.

«Нашей администрации просто наплевать на детей! Экономят на детях! В яслях попы моют холодной водой, утром приводишь детей, холодище стоит. Когда обогреватель нагреет всю группу? К обеду?» — написали жители.

По результатам проверки установлено, что температура воздуха в детском саду была ниже установленных параметров. Саткинской городской прокуратурой заведующей детским садом внесено представление, которое находится на рассмотрении.

По информации местных СМИ, отопительный сезон в районе стартовал 15 сентября. Сообщение в группе «Текслер, помоги!» появилось 26 сентября.

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Саткинская городская прокуратура (Челябинская область) организовала проверку сообщению в социальной сети о том, что в детском саду поселка Сулея замерзают дети. Сообщение было опубликовано в группе «Текслер, помоги!» — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры 27 сентября. «Нашей администрации просто наплевать на детей! Экономят на детях! В яслях попы моют холодной водой, утром приводишь детей, холодище стоит. Когда обогреватель нагреет всю группу? К обеду?» — написали жители. По результатам проверки установлено, что температура воздуха в детском саду была ниже установленных параметров. Саткинской городской прокуратурой заведующей детским садом внесено представление, которое находится на рассмотрении. По информации местных СМИ, отопительный сезон в районе стартовал 15 сентября. Сообщение в группе «Текслер, помоги!» появилось 26 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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