Челябинская прокуратура потребовала повысить температуру в детском саду

Саткинская городская прокуратура (Челябинская область) организовала проверку сообщению в социальной сети о том, что в детском саду поселка Сулея замерзают дети. Сообщение было опубликовано в группе «Текслер, помоги!» — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры 27 сентября.
«Нашей администрации просто наплевать на детей! Экономят на детях! В яслях попы моют холодной водой, утром приводишь детей, холодище стоит. Когда обогреватель нагреет всю группу? К обеду?» — написали жители.
По результатам проверки установлено, что температура воздуха в детском саду была ниже установленных параметров. Саткинской городской прокуратурой заведующей детским садом внесено представление, которое находится на рассмотрении.
По информации местных СМИ, отопительный сезон в районе стартовал 15 сентября. Сообщение в группе «Текслер, помоги!» появилось 26 сентября.
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