Психолог объяснила, как организовать особый отдых для детей в ХМАО

Психолог Лазарева советует детям-интровертам отдыхать в небольшой компании

29 сентября 2023 в 19:09 Размер текста - 17 +

Детский психолог объяснил, что нужно учитывать при организации отдыха для ребенка Фото: Илья Московец © URA.RU Родителям детей-интровертов советуют отдыхать с ними в небольших компаниях. При этом ребенку также необходим позитивный контент для просмотра в театре или кино. Об этом URA.RU рассказала детско-подростковый психолог из Сургута Анастасия Лазарева. «Ребенок-интроверт, как правило, бывает очень впечатлительным, поэтому для организации досуга родителям нужно учитывать эту особенность. Если вы хотите пойти с ребенком в театр, выбирайте позитивный и не слишком длительный спектакль, либо какое-то ненапряженное развлечение. В детском возрасте таким детям не стоит показывать слишком драматические фильмы, например, „Хатико“», — рассказала психолог. Она также добавила, что организовывать досуг для детей-интровертов нужно постепенно, желательно в небольшой компании друзей. «Родители часто пытаются помочь детям-интровертам влиться в общество и записывают их в различные секции. Они ошибочно полагают, что таким образом дети смогут быстрее наладить отношения со сверстниками. Но на деле — родители делают ребенку еще хуже», — отметила Лазарева. Ранее URA.RU рассказывало, что психолог объяснил жестокость подростков, избивших инвалида в ХМАО. По его мнению, подростки избили инвалида из-за отсутствия эмпатии.

Родителям детей-интровертов советуют отдыхать с ними в небольших компаниях. При этом ребенку также необходим позитивный контент для просмотра в театре или кино. Об этом URA.RU рассказала детско-подростковый психолог из Сургута Анастасия Лазарева. «Ребенок-интроверт, как правило, бывает очень впечатлительным, поэтому для организации досуга родителям нужно учитывать эту особенность. Если вы хотите пойти с ребенком в театр, выбирайте позитивный и не слишком длительный спектакль, либо какое-то ненапряженное развлечение. В детском возрасте таким детям не стоит показывать слишком драматические фильмы, например, „Хатико“», — рассказала психолог. Она также добавила, что организовывать досуг для детей-интровертов нужно постепенно, желательно в небольшой компании друзей. «Родители часто пытаются помочь детям-интровертам влиться в общество и записывают их в различные секции. Они ошибочно полагают, что таким образом дети смогут быстрее наладить отношения со сверстниками. Но на деле — родители делают ребенку еще хуже», — отметила Лазарева. Ранее URA.RU рассказывало, что психолог объяснил жестокость подростков, избивших инвалида в ХМАО. По его мнению, подростки избили инвалида из-за отсутствия эмпатии.