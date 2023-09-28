В Ханты-Мансийске появится новый знаковый объект

29 сентября 2023 в 12:56 Размер текста - 17 +

В мэрии решают, в какой локации города установить стелу Фото: Эльдар Булатов © URA.RU В Ханты-Мансийске появится стела в честь присвоения муниципалитету статуса «Город трудовой доблести». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии. «Повод — присвоение столице округа почетного звания. Объект увековечит память о вкладе жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас обсуждаются варианты мест установки будущей стелы», — сообщили в мэрии. Кроме этого, в городе планируют ввести два новых наградных знака — для тружеников и волонтеров. «Новый статус югорской столицы стал причиной пересмотра и наградной политики. В планах ввести два знака. Один из них — „За трудовые заслуги“. Будет присуждаться тем, кто имеет стаж 25 лет или больше. И для волонтеров инициировано введение награды „За вклад в развитие добровольчества в городе Ханты-Мансийске“», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин присвоил Ханты-Мансийску звание «Город трудовой доблести». Особый статус окружной столице дали за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

В Ханты-Мансийске появится стела в честь присвоения муниципалитету статуса «Город трудовой доблести». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии. «Повод — присвоение столице округа почетного звания. Объект увековечит память о вкладе жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас обсуждаются варианты мест установки будущей стелы», — сообщили в мэрии. Кроме этого, в городе планируют ввести два новых наградных знака — для тружеников и волонтеров. «Новый статус югорской столицы стал причиной пересмотра и наградной политики. В планах ввести два знака. Один из них — „За трудовые заслуги“. Будет присуждаться тем, кто имеет стаж 25 лет или больше. И для волонтеров инициировано введение награды „За вклад в развитие добровольчества в городе Ханты-Мансийске“», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин присвоил Ханты-Мансийску звание «Город трудовой доблести». Особый статус окружной столице дали за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.