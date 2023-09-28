Политэлиты ХМАО узнают будущее от гадалок. Инсайд

29 сентября 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Чиновники ХМАО стали обращаться к гадалкам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО чиновники и депутаты нахваливают друг другу услуги известной в Урае гадалки Жанны, предсказывающей будущее по кофейной гуще. Она сменила в топе популярных городских экстрасенсов приезжую московскую колдунью, якобы напророчившую карьерный рост одному из вице-губернаторов. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа. «В Урае контакты гадалки Жанны передают друг другу сотрудники чиновники и депутаты. Говорят, что она по кофейной гуще мастерски предсказывает отставки, и даже предупредила о грядущем увольнении одного из вице-мэров. По слухам, Жанна отобрала популярность у московской ворожеи Любы, которая часто приезжала в Урай в прошлом. Та якобы могла по фотографии определить, ждет ли чиновника карьерный рост, и, говорят, напророчила его одному из будущих вице-губернаторов ХМАО», — сообщает инсайдер. Корреспонденту URA.RU удалось созвониться с Жанной под видом клиента. Представившись сотрудником мэрии другого муниципалитета, журналист спросил, можно ли погадать на карьеру на расстоянии, просто скинув фото в мессенджер. Жанна после недолгих уговоров согласилась. «Хорошо, я выпью кофе за вас, только пришлите фото», — уточнила она и назвала стоимость обряда. Связаться с чиновниками, о которых упоминал источник, не удалось. Один не взял трубку, сотовый телефон второго оказался недоступен. На рабочий номер никто не ответил. Ранее URA.RU писало о жительнице Октябрьского района, которая отдала гадалке-мошеннице 163 тысячи рублей за обряд очищения. Аферистка запугала женщину черной магией и негативными последствиями отказа от обряда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО чиновники и депутаты нахваливают друг другу услуги известной в Урае гадалки Жанны, предсказывающей будущее по кофейной гуще. Она сменила в топе популярных городских экстрасенсов приезжую московскую колдунью, якобы напророчившую карьерный рост одному из вице-губернаторов. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа. «В Урае контакты гадалки Жанны передают друг другу сотрудники чиновники и депутаты. Говорят, что она по кофейной гуще мастерски предсказывает отставки, и даже предупредила о грядущем увольнении одного из вице-мэров. По слухам, Жанна отобрала популярность у московской ворожеи Любы, которая часто приезжала в Урай в прошлом. Та якобы могла по фотографии определить, ждет ли чиновника карьерный рост, и, говорят, напророчила его одному из будущих вице-губернаторов ХМАО», — сообщает инсайдер. Корреспонденту URA.RU удалось созвониться с Жанной под видом клиента. Представившись сотрудником мэрии другого муниципалитета, журналист спросил, можно ли погадать на карьеру на расстоянии, просто скинув фото в мессенджер. Жанна после недолгих уговоров согласилась. «Хорошо, я выпью кофе за вас, только пришлите фото», — уточнила она и назвала стоимость обряда. Связаться с чиновниками, о которых упоминал источник, не удалось. Один не взял трубку, сотовый телефон второго оказался недоступен. На рабочий номер никто не ответил. Ранее URA.RU писало о жительнице Октябрьского района, которая отдала гадалке-мошеннице 163 тысячи рублей за обряд очищения. Аферистка запугала женщину черной магией и негативными последствиями отказа от обряда.