В Челябинской области погибло два пешехода из-за отсутствия светоотражателей

В обоих случаях пешеходы двигались с нарушением правил дорожного движения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области погибло два пешехода в темное время суток. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции по региону, в обоих случаях у погибших на одежде отсутствовали светоотражающие элементы.

«В обоих случаях пешеходы двигались с нарушением правил дорожного движения. На их одежде отсутствовали световозвращающие элементы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Первое смертельное ДТП произошло 30 сентября в 21:28 на 10 км автодороги Южноуральск-Магнитогорск. Водитель на «Газели» совершил наезд на пешехода, мужчину 1996 года рождения.

Второй смертельный наезд на пешехода произошел 1 октября в 01:25 на 2 км автодороги Шершни-Северный. Водитель-девушка на автомобиле «Лада Гранта», совершила наезд на женщину, на вид ей 45 лет (личность устанавливается).

Водитель «Газели» совершил наезд на пешехода, шедшего в сторону Южноуральска Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области