30 сентября 2023

В Челябинской области погибло два пешехода из-за отсутствия светоотражателей

© Служба новостей «URA.RU»
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Оцепление недалеко от места крушения вертолета авиаотряда ФСБ. Челябинск , гаи, полиция, гибдд, дпс
В обоих случаях пешеходы двигались с нарушением правил дорожного движения Фото:

В Челябинской области погибло два пешехода в темное время суток. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции по региону, в обоих случаях у погибших на одежде отсутствовали светоотражающие элементы.

«В обоих случаях пешеходы двигались с нарушением правил дорожного движения. На их одежде отсутствовали световозвращающие элементы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Первое смертельное ДТП произошло 30 сентября в 21:28 на 10 км автодороги Южноуральск-Магнитогорск. Водитель на «Газели» совершил наезд на пешехода, мужчину 1996 года рождения.

Второй смертельный наезд на пешехода произошел 1 октября в 01:25 на 2 км автодороги Шершни-Северный. Водитель-девушка на автомобиле «Лада Гранта», совершила наезд на женщину, на вид ей 45 лет (личность устанавливается).

Водитель «Газели» совершил наезд на пешехода, шедшего в сторону Южноуральска
Водитель «Газели» совершил наезд на пешехода, шедшего в сторону Южноуральска
Фото:
Личность погибшей женщины-пешехода выясняется
Личность погибшей женщины-пешехода выясняется
Фото:

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В Челябинской области погибло два пешехода в темное время суток. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции по региону, в обоих случаях у погибших на одежде отсутствовали светоотражающие элементы. «В обоих случаях пешеходы двигались с нарушением правил дорожного движения. На их одежде отсутствовали световозвращающие элементы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Первое смертельное ДТП произошло 30 сентября в 21:28 на 10 км автодороги Южноуральск-Магнитогорск. Водитель на «Газели» совершил наезд на пешехода, мужчину 1996 года рождения. Второй смертельный наезд на пешехода произошел 1 октября в 01:25 на 2 км автодороги Шершни-Северный. Водитель-девушка на автомобиле «Лада Гранта», совершила наезд на женщину, на вид ей 45 лет (личность устанавливается).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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