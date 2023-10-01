Награду Наталья Комарова получила на рабочей встрече в мэром Макеевки в Ханты-Мансийске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова получила от главы Макеевки (ДНР) Владислава Ключарова награду «За заслуги перед городом». Ключаров в своем telegram-канале сообщил, что вручение состоялось во время его визита в Ханты-Мансийск.

«В ходе рабочего визита в Ханты-Мансийск встретился с губернатором Югры Натальей Комаровой. За значительный личный вклад в становление и развитие Донецкой Народной Республики, активное содействие и поддержку жителей города Макеевки торжественно вручил главе Ханты-Мансийского округа награду „За заслуги перед городом“», — написал глава Макеевки.

На встрече чиновники обсудили строительство инфраструктуры в Макеевке. При поддержке ХМАО в населенном пункте завершены работы на 161 объекте.

Ранее URA.RU писало, что детский сад в Макеевке получил грант губернатора ХМАО, на средства которого было куплено оборудование, мебель и другие предметы обихода. В прошлом году дошкольное учреждение пострадало от обстрела ВСУ.