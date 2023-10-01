01 октября 2023
30 сентября 2023

Губернатор ХМАО получила награду от мэра Макеевки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Награду Наталья Комарова получила на рабочей встрече в мэром Макеевки в Ханты-Мансийске Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова получила от главы Макеевки (ДНР) Владислава Ключарова награду «За заслуги перед городом». Ключаров в своем telegram-канале сообщил, что вручение состоялось во время его визита в Ханты-Мансийск.

«В ходе рабочего визита в Ханты-Мансийск встретился с губернатором Югры Натальей Комаровой. За значительный личный вклад в становление и развитие Донецкой Народной Республики, активное содействие и поддержку жителей города Макеевки торжественно вручил главе Ханты-Мансийского округа награду „За заслуги перед городом“», — написал глава Макеевки.

На встрече чиновники обсудили строительство инфраструктуры в Макеевке. При поддержке ХМАО в населенном пункте завершены работы на 161 объекте.

Ранее URA.RU писало, что детский сад в Макеевке получил грант губернатора ХМАО, на средства которого было куплено оборудование, мебель и другие предметы обихода. В прошлом году дошкольное учреждение пострадало от обстрела ВСУ.

Мэр Макеевки Владислав Ключаров вручил награду губернатору ХМАО Наталье Комаровой
Мэр Макеевки Владислав Ключаров вручил награду губернатору ХМАО Наталье Комаровой

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова получила от главы Макеевки (ДНР) Владислава Ключарова награду «За заслуги перед городом». Ключаров в своем telegram-канале сообщил, что вручение состоялось во время его визита в Ханты-Мансийск. «В ходе рабочего визита в Ханты-Мансийск встретился с губернатором Югры Натальей Комаровой. За значительный личный вклад в становление и развитие Донецкой Народной Республики, активное содействие и поддержку жителей города Макеевки торжественно вручил главе Ханты-Мансийского округа награду „За заслуги перед городом“», — написал глава Макеевки. На встрече чиновники обсудили строительство инфраструктуры в Макеевке. При поддержке ХМАО в населенном пункте завершены работы на 161 объекте. Ранее URA.RU писало, что детский сад в Макеевке получил грант губернатора ХМАО, на средства которого было куплено оборудование, мебель и другие предметы обихода. В прошлом году дошкольное учреждение пострадало от обстрела ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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