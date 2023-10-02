02 октября 2023

Минздрав сообщил о закрытии бактериологической лаборатории в Соликамске

В Соликамске закрывают бактериологическую лабораторию
© Служба новостей «URA.RU»
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Баклаборатория в Соликамской ЦГБ не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям (архивное фото) Фото:

В Соликамске Пермского края закрывают бактериологическую лабораторию центральной горбольницы. Это связано с тем, что лаборатория не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, сообщили URA.RU в краевом министерстве здравоохранения. Жителям города предложено сдавать анализы в соседнем городе Березники.

«Закрытие существующей лаборатории в Соликамской ЦГБ связано с тем, что на сегодняшний день она является технически устаревшей и не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. В рамках создания трехуровневой системы микробиологических лабораторий, которая позволяет сократить время проведения лабораторных исследований до 24 часов, планируется модернизация и дооснащение существующей лаборатории в Краевой больнице им. Е.А. Вагнера (г. Березники)», — пояснили в минздраве, отметив, что «две такие лаборатории уже работают в Перми».

Ранее стало известно о планах минздрава Прикамья закрыть инфекционное отделение Чусовской городской больницы из-за увольнения главврача отделения Максима Баканова. После жалоб жителей города губернатору Дмитрию Махонину, а также в адрес миндрава, инфекционное отделение решили не закрывать.

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В Соликамске Пермского края закрывают бактериологическую лабораторию центральной горбольницы. Это связано с тем, что лаборатория не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, сообщили URA.RU в краевом министерстве здравоохранения. Жителям города предложено сдавать анализы в соседнем городе Березники. «Закрытие существующей лаборатории в Соликамской ЦГБ связано с тем, что на сегодняшний день она является технически устаревшей и не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. В рамках создания трехуровневой системы микробиологических лабораторий, которая позволяет сократить время проведения лабораторных исследований до 24 часов, планируется модернизация и дооснащение существующей лаборатории в Краевой больнице им. Е.А. Вагнера (г. Березники)», — пояснили в минздраве, отметив, что «две такие лаборатории уже работают в Перми». Ранее стало известно о планах минздрава Прикамья закрыть инфекционное отделение Чусовской городской больницы из-за увольнения главврача отделения Максима Баканова. После жалоб жителей города губернатору Дмитрию Махонину, а также в адрес миндрава, инфекционное отделение решили не закрывать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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