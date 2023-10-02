Минздрав сообщил о закрытии бактериологической лаборатории в Соликамске

В Соликамске Пермского края закрывают бактериологическую лабораторию центральной горбольницы. Это связано с тем, что лаборатория не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, сообщили URA.RU в краевом министерстве здравоохранения. Жителям города предложено сдавать анализы в соседнем городе Березники.
«Закрытие существующей лаборатории в Соликамской ЦГБ связано с тем, что на сегодняшний день она является технически устаревшей и не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. В рамках создания трехуровневой системы микробиологических лабораторий, которая позволяет сократить время проведения лабораторных исследований до 24 часов, планируется модернизация и дооснащение существующей лаборатории в Краевой больнице им. Е.А. Вагнера (г. Березники)», — пояснили в минздраве, отметив, что «две такие лаборатории уже работают в Перми».
Ранее стало известно о планах минздрава Прикамья закрыть инфекционное отделение Чусовской городской больницы из-за увольнения главврача отделения Максима Баканова. После жалоб жителей города губернатору Дмитрию Махонину, а также в адрес миндрава, инфекционное отделение решили не закрывать.
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