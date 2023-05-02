02 мая 2023

В минздраве Пермского края решили не закрывать инфекционное отделение в Чусовом

© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Проценко в инфекционном госпитале. Красная зона. Челябинск, медсестра, медик, эпидемия, медицина, защитная одежда, врач, доктор, коронавирус, сиз, ковид, противочумной костюм, красная зона, инфекционный центр, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
Власти решили сохранить специалистов отделения Фото:

Инфекционное отделение больницы имени Любимова в городе Чусовом (Пермский край) продолжит свою работу. Такое решение приняли в краевом министерстве здравоохранения после жалоб от жителей города, которые начали поступать в адрес губернатора Дмитрий Махонина. По информации, представленной в официальном telegram-канале ведомства, сейчас идет поиск специалиста, который возглавит инфекционное отделение после ухода врача-инфекциониста Максима Баканова.

«В министерство здравоохранения и аккаунты губернатора поступают обращения от жителей Чусовского округа с просьбами не допустить закрытие инфекционного отделения на 20 коек в Чусовской больнице им. В.Г. Любимова. Закрывать инфекционное отделение в больнице не планируется. Сейчас администрация больницы и минздрав Пермского края прилагают необходимые усилия по поиску нового заведующего отделением», — говорится в сообщении, размещенном в мессенджере.

Ранее в минздраве Прикамья URA.RU сообщили, что инфекционное отделение больницы в Чусовом будет закрыто с 6 июня в связи с увольнением завотделением и возможностью найти на его место нового специалиста. Медикам и сотрудникам было в предложено перейти в другие подразделения больницы.

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Инфекционное отделение больницы имени Любимова в городе Чусовом (Пермский край) продолжит свою работу. Такое решение приняли в краевом министерстве здравоохранения после жалоб от жителей города, которые начали поступать в адрес губернатора Дмитрий Махонина. По информации, представленной в официальном telegram-канале ведомства, сейчас идет поиск специалиста, который возглавит инфекционное отделение после ухода врача-инфекциониста Максима Баканова. «В министерство здравоохранения и аккаунты губернатора поступают обращения от жителей Чусовского округа с просьбами не допустить закрытие инфекционного отделения на 20 коек в Чусовской больнице им. В.Г. Любимова. Закрывать инфекционное отделение в больнице не планируется. Сейчас администрация больницы и минздрав Пермского края прилагают необходимые усилия по поиску нового заведующего отделением», — говорится в сообщении, размещенном в мессенджере. Ранее в минздраве Прикамья URA.RU сообщили, что инфекционное отделение больницы в Чусовом будет закрыто с 6 июня в связи с увольнением завотделением и возможностью найти на его место нового специалиста. Медикам и сотрудникам было в предложено перейти в другие подразделения больницы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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