В минздраве Пермского края решили не закрывать инфекционное отделение в Чусовом

03 мая 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Власти решили сохранить специалистов отделения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Инфекционное отделение больницы имени Любимова в городе Чусовом (Пермский край) продолжит свою работу. Такое решение приняли в краевом министерстве здравоохранения после жалоб от жителей города, которые начали поступать в адрес губернатора Дмитрий Махонина. По информации, представленной в официальном telegram-канале ведомства, сейчас идет поиск специалиста, который возглавит инфекционное отделение после ухода врача-инфекциониста Максима Баканова. «В министерство здравоохранения и аккаунты губернатора поступают обращения от жителей Чусовского округа с просьбами не допустить закрытие инфекционного отделения на 20 коек в Чусовской больнице им. В.Г. Любимова. Закрывать инфекционное отделение в больнице не планируется. Сейчас администрация больницы и минздрав Пермского края прилагают необходимые усилия по поиску нового заведующего отделением», — говорится в сообщении, размещенном в мессенджере. Ранее в минздраве Прикамья URA.RU сообщили, что инфекционное отделение больницы в Чусовом будет закрыто с 6 июня в связи с увольнением завотделением и возможностью найти на его место нового специалиста. Медикам и сотрудникам было в предложено перейти в другие подразделения больницы.

Инфекционное отделение больницы имени Любимова в городе Чусовом (Пермский край) продолжит свою работу. Такое решение приняли в краевом министерстве здравоохранения после жалоб от жителей города, которые начали поступать в адрес губернатора Дмитрий Махонина. По информации, представленной в официальном telegram-канале ведомства, сейчас идет поиск специалиста, который возглавит инфекционное отделение после ухода врача-инфекциониста Максима Баканова. «В министерство здравоохранения и аккаунты губернатора поступают обращения от жителей Чусовского округа с просьбами не допустить закрытие инфекционного отделения на 20 коек в Чусовской больнице им. В.Г. Любимова. Закрывать инфекционное отделение в больнице не планируется. Сейчас администрация больницы и минздрав Пермского края прилагают необходимые усилия по поиску нового заведующего отделением», — говорится в сообщении, размещенном в мессенджере. Ранее в минздраве Прикамья URA.RU сообщили, что инфекционное отделение больницы в Чусовом будет закрыто с 6 июня в связи с увольнением завотделением и возможностью найти на его место нового специалиста. Медикам и сотрудникам было в предложено перейти в другие подразделения больницы.