02 октября 2023

На заправках Челябинска запретили ограничивать продажу бензина

Челябинское УФАС запретило ограничивать выдачу бензина на заправках «Лукойл»
© Служба новостей «URA.RU»
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Общероссийская социальная кампания «Расставь приоритеты!». Челябинск, бензин, заправка, топливо, автозаправка, азс, бензоколонка, лукойл, горючее
После вмешательства УФАС на заправках «Лукойл» сняли все ограничения по продаже бензина Фото:

Челябинское УФАС, после публикации URA.RU, пресекло ограничение на заправках «Лукойл» выдавать только десять литров бензина в одни руки. По результатам проверки запасы топлива на нефтебазах были в норме, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского УФАС.

«По сообщениям СМИ об ограничениях продажи топлива не более десяти литров на „Лукойл“, УФАС и региональные власти провели мониторинг наличия топлива на АЗС компании. „Лукойл—Уралнефтепродукт“ сняло ограничения на продажу топлива потребителям и восстановило права и интересы населения региона», — заявили URA.RU в антимонопольной службе.

УФАС обнаружили, что запасы топлива на нефтебазах «Лукойл» не снижались. Компания добровольно сняла ограничения, что освободило ее от привлечения к ответственности.

Объявления об отсутствии бензина и ограничениях на его покупку появились на заправках «Лукойл» в Челябинске в конце сентября. URA.RU направило запрос в ПАО «Лукойл». На момент публикации ответ не поступил. В надписях говорилось о временном ограничении отпуска АИ-95 ЭКТО и дизельного топлива, либо отсутствии АИ-92 и АИ-95.

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Челябинское УФАС, после публикации URA.RU, пресекло ограничение на заправках «Лукойл» выдавать только десять литров бензина в одни руки. По результатам проверки запасы топлива на нефтебазах были в норме, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского УФАС. «По сообщениям СМИ об ограничениях продажи топлива не более десяти литров на „Лукойл“, УФАС и региональные власти провели мониторинг наличия топлива на АЗС компании. „Лукойл—Уралнефтепродукт“ сняло ограничения на продажу топлива потребителям и восстановило права и интересы населения региона», — заявили URA.RU в антимонопольной службе. УФАС обнаружили, что запасы топлива на нефтебазах «Лукойл» не снижались. Компания добровольно сняла ограничения, что освободило ее от привлечения к ответственности. Объявления об отсутствии бензина и ограничениях на его покупку появились на заправках «Лукойл» в Челябинске в конце сентября. URA.RU направило запрос в ПАО «Лукойл». На момент публикации ответ не поступил. В надписях говорилось о временном ограничении отпуска АИ-95 ЭКТО и дизельного топлива, либо отсутствии АИ-92 и АИ-95.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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