03 октября 2023

Пермский губернатор назначил ответственного за борьбу с фейками в интернете

Пермские власти доверили борьбу с фейками Центру управления регионом
© Служба новостей «URA.RU»
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Недостоверную информацию будут искать в соцсетях и мессенджерах Фото:

Центр управления регионом в Пермском крае получил новые функции. Согласно указу губернатора, ведомство займется борьбой с недостоверной информацией в социальных сетях и мессенджерах. В Положение о ЦУР добавлены соответствующие пункты.

«Дополнить пунктами следующего содержания: «2.1.11. участие совместно с центром компетенций в реализации комплекса технических и организационных мероприятий по выявлению, маркировке недостоверной информации, предупреждению пользователей и целевых групп граждан о попытке распространения недостоверной информации в социальных сетях, мессенджерах и других сервисах в Интернете», — говорится в тексте указа. Документ, подписанный и. о. губернатора Пермского края Александром Смертиным, опубликован на портале правительства региона.

Центр управления регионом в Пермском крае работает с 2020 года. Структура появилась по поручению президента РФ Владимира Путина для мониторинга и анализа эффективности обратной связи от жителей в социальных сетях.

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Центр управления регионом в Пермском крае получил новые функции. Согласно указу губернатора, ведомство займется борьбой с недостоверной информацией в социальных сетях и мессенджерах. В Положение о ЦУР добавлены соответствующие пункты. «Дополнить пунктами следующего содержания: «2.1.11. участие совместно с центром компетенций в реализации комплекса технических и организационных мероприятий по выявлению, маркировке недостоверной информации, предупреждению пользователей и целевых групп граждан о попытке распространения недостоверной информации в социальных сетях, мессенджерах и других сервисах в Интернете», — говорится в тексте указа. Документ, подписанный и. о. губернатора Пермского края Александром Смертиным, опубликован на портале правительства региона. Центр управления регионом в Пермском крае работает с 2020 года. Структура появилась по поручению президента РФ Владимира Путина для мониторинга и анализа эффективности обратной связи от жителей в социальных сетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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