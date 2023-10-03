Пермский губернатор назначил ответственного за борьбу с фейками в интернете

Пермские власти доверили борьбу с фейками Центру управления регионом

04 октября 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

Недостоверную информацию будут искать в соцсетях и мессенджерах Фото: Анна Майорова © URA.RU Центр управления регионом в Пермском крае получил новые функции. Согласно указу губернатора, ведомство займется борьбой с недостоверной информацией в социальных сетях и мессенджерах. В Положение о ЦУР добавлены соответствующие пункты. «Дополнить пунктами следующего содержания: «2.1.11. участие совместно с центром компетенций в реализации комплекса технических и организационных мероприятий по выявлению, маркировке недостоверной информации, предупреждению пользователей и целевых групп граждан о попытке распространения недостоверной информации в социальных сетях, мессенджерах и других сервисах в Интернете», — говорится в тексте указа. Документ, подписанный и. о. губернатора Пермского края Александром Смертиным, опубликован на портале правительства региона. Центр управления регионом в Пермском крае работает с 2020 года. Структура появилась по поручению президента РФ Владимира Путина для мониторинга и анализа эффективности обратной связи от жителей в социальных сетях.

Центр управления регионом в Пермском крае получил новые функции. Согласно указу губернатора, ведомство займется борьбой с недостоверной информацией в социальных сетях и мессенджерах. В Положение о ЦУР добавлены соответствующие пункты. «Дополнить пунктами следующего содержания: «2.1.11. участие совместно с центром компетенций в реализации комплекса технических и организационных мероприятий по выявлению, маркировке недостоверной информации, предупреждению пользователей и целевых групп граждан о попытке распространения недостоверной информации в социальных сетях, мессенджерах и других сервисах в Интернете», — говорится в тексте указа. Документ, подписанный и. о. губернатора Пермского края Александром Смертиным, опубликован на портале правительства региона. Центр управления регионом в Пермском крае работает с 2020 года. Структура появилась по поручению президента РФ Владимира Путина для мониторинга и анализа эффективности обратной связи от жителей в социальных сетях.