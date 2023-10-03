В пермском городе достроили общежитие на 400 мест для студентов колледжа

04 октября 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

В общежитие уже начали заселяться студенты Фото: Илья Московец © URA.RU В Чернушке (Пермский край) завершилось строительство общежития при краевом политехническом колледже на 400 человек. Сейчас студенты уже начали заселяться в комнаты, для их проживания все подготовлено. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор края Дмитрий Махонин. «Построили в Чернушке общежитие при краевом политехническом колледже, в нем смогут жить и учиться 400 студентов. Ребята уже заселяются в комнаты и знакомятся с новыми соседями, для них подготовлено все для комфортного проживания — на каждом этаже обустроена кухня, гладильная, прачечная, комната отдыха, есть медицинский блок», — написал глава региона. Новое общежитие позволит принять большое количество учеников, которые приехали поступать в колледж после увеличения набора на востребованные специальности. Как отметил губернатор, в крае наблюдается высокий спрос на специалистов со средним образованием. Поэтому в регионе ведется работа созданию комфортных условий для обучения юных пермяков. За последние три года в крае построили уже три общежития для местных колледжей и техникумов, одно из которых открылось недавно в Перми при авиационном техникуме имени А. Д. Шевцова. Семиэтажное общежитие также может вмещать в себя до 400 человек, полностью оборудовано и имеет кухни и помещения для глажки и стирки. Также в рамках программы привлечения молодежи к получению высшего образования в Пермском крае региональные власти решили создать в столице Прикамья межвузовский кампус. Студенческий городок должен объединить научный потенциал вузов Перми, а также вместить себя общежития для тысяч студентов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Чернушке (Пермский край) завершилось строительство общежития при краевом политехническом колледже на 400 человек. Сейчас студенты уже начали заселяться в комнаты, для их проживания все подготовлено. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор края Дмитрий Махонин. «Построили в Чернушке общежитие при краевом политехническом колледже, в нем смогут жить и учиться 400 студентов. Ребята уже заселяются в комнаты и знакомятся с новыми соседями, для них подготовлено все для комфортного проживания — на каждом этаже обустроена кухня, гладильная, прачечная, комната отдыха, есть медицинский блок», — написал глава региона. Новое общежитие позволит принять большое количество учеников, которые приехали поступать в колледж после увеличения набора на востребованные специальности. Как отметил губернатор, в крае наблюдается высокий спрос на специалистов со средним образованием. Поэтому в регионе ведется работа созданию комфортных условий для обучения юных пермяков. За последние три года в крае построили уже три общежития для местных колледжей и техникумов, одно из которых открылось недавно в Перми при авиационном техникуме имени А. Д. Шевцова. Семиэтажное общежитие также может вмещать в себя до 400 человек, полностью оборудовано и имеет кухни и помещения для глажки и стирки. Также в рамках программы привлечения молодежи к получению высшего образования в Пермском крае региональные власти решили создать в столице Прикамья межвузовский кампус. Студенческий городок должен объединить научный потенциал вузов Перми, а также вместить себя общежития для тысяч студентов.