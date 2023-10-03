03 октября 2023

Глава нефтяной компании в ХМАО попался на неуплате налогов в миллиард рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , купюры, пять тысяч, деньги, рубли
Долг главы нефтяной компании составил более половины миллиарда рублей Фото:

Глава одной из крупных нефтяных организаций Югры пополнил казну государства на миллиард рублей из-за налоговой задолженности в размере 635 миллионов рублей. О завершении уголовного расследования по данному делу сообщили на сайте СК ХМАО.

«По версии следствия, руководитель коммерческой нефтедобывающей компании… уклонился от уплаты в бюджет государства налогов на общую сумму свыше 635 миллионов рублей, предоставив в налоговый орган декларации с заведомо ложными сведениями о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с рядом контрагентов. <…> На этапе расследования уголовного дела руководитель предприятия уплатил всю сумму недоимки по налогам, а также пени и штраф, пополнив бюджет государства более чем на 1 миллиард рублей», — сказано в публикации на официальном сайте силового ведомства.

Ущерб, причиненный бюджету государства, возмещен в полном объеме. С учетом того, что руководитель организации впервые совершил налоговое преступление, расследование по уголовному делу завершено.

Ранее URA.RU сообщало о том, что компания «Мегионнефтепродукт» в ХМАО, занимающаяся торговлей топливом, задолжала налоговой более 300 млн рублей. Налоговая инспекция потребовала банкротства нефтетрейдера, о чем свидетельствуют документы на сайте окружного арбитражного суда.

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Глава одной из крупных нефтяных организаций Югры пополнил казну государства на миллиард рублей из-за налоговой задолженности в размере 635 миллионов рублей. О завершении уголовного расследования по данному делу сообщили на сайте СК ХМАО. «По версии следствия, руководитель коммерческой нефтедобывающей компании… уклонился от уплаты в бюджет государства налогов на общую сумму свыше 635 миллионов рублей, предоставив в налоговый орган декларации с заведомо ложными сведениями о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с рядом контрагентов. <…> На этапе расследования уголовного дела руководитель предприятия уплатил всю сумму недоимки по налогам, а также пени и штраф, пополнив бюджет государства более чем на 1 миллиард рублей», — сказано в публикации на официальном сайте силового ведомства. Ущерб, причиненный бюджету государства, возмещен в полном объеме. С учетом того, что руководитель организации впервые совершил налоговое преступление, расследование по уголовному делу завершено. Ранее URA.RU сообщало о том, что компания «Мегионнефтепродукт» в ХМАО, занимающаяся торговлей топливом, задолжала налоговой более 300 млн рублей. Налоговая инспекция потребовала банкротства нефтетрейдера, о чем свидетельствуют документы на сайте окружного арбитражного суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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