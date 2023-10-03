Глава нефтяной компании в ХМАО попался на неуплате налогов в миллиард рублей

04 октября 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Долг главы нефтяной компании составил более половины миллиарда рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU Глава одной из крупных нефтяных организаций Югры пополнил казну государства на миллиард рублей из-за налоговой задолженности в размере 635 миллионов рублей. О завершении уголовного расследования по данному делу сообщили на сайте СК ХМАО. «По версии следствия, руководитель коммерческой нефтедобывающей компании… уклонился от уплаты в бюджет государства налогов на общую сумму свыше 635 миллионов рублей, предоставив в налоговый орган декларации с заведомо ложными сведениями о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с рядом контрагентов. <…> На этапе расследования уголовного дела руководитель предприятия уплатил всю сумму недоимки по налогам, а также пени и штраф, пополнив бюджет государства более чем на 1 миллиард рублей», — сказано в публикации на официальном сайте силового ведомства. Ущерб, причиненный бюджету государства, возмещен в полном объеме. С учетом того, что руководитель организации впервые совершил налоговое преступление, расследование по уголовному делу завершено. Ранее URA.RU сообщало о том, что компания «Мегионнефтепродукт» в ХМАО, занимающаяся торговлей топливом, задолжала налоговой более 300 млн рублей. Налоговая инспекция потребовала банкротства нефтетрейдера, о чем свидетельствуют документы на сайте окружного арбитражного суда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава одной из крупных нефтяных организаций Югры пополнил казну государства на миллиард рублей из-за налоговой задолженности в размере 635 миллионов рублей. О завершении уголовного расследования по данному делу сообщили на сайте СК ХМАО. «По версии следствия, руководитель коммерческой нефтедобывающей компании… уклонился от уплаты в бюджет государства налогов на общую сумму свыше 635 миллионов рублей, предоставив в налоговый орган декларации с заведомо ложными сведениями о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с рядом контрагентов. <…> На этапе расследования уголовного дела руководитель предприятия уплатил всю сумму недоимки по налогам, а также пени и штраф, пополнив бюджет государства более чем на 1 миллиард рублей», — сказано в публикации на официальном сайте силового ведомства. Ущерб, причиненный бюджету государства, возмещен в полном объеме. С учетом того, что руководитель организации впервые совершил налоговое преступление, расследование по уголовному делу завершено. Ранее URA.RU сообщало о том, что компания «Мегионнефтепродукт» в ХМАО, занимающаяся торговлей топливом, задолжала налоговой более 300 млн рублей. Налоговая инспекция потребовала банкротства нефтетрейдера, о чем свидетельствуют документы на сайте окружного арбитражного суда.