04 октября 2023

Треть бизнесменов из Екатеринбурга развивают дело, запущенное в школьные годы

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин в Душанбе. Москва, депутат, чиновник, бизнесмен, должность
Больше трети екатеринбургских бизнесменов продолжают развивать проекты, созданные в школьные годы Фото:

Порядка 39% предпринимателей из Екатеринбурга продолжают развивать бизнес-проекты, запущенные еще в школьные годы. Самыми популярными сферами бизнеса стали недвижимость и маркетинг. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе бизнес-клуба «Атланты».

«Строительство и недвижимость, IT, маркетинг, кафе и телеком являются самыми популярными направлениями в бизнесе, которое продолжают развивать предприниматели из столицы Урала. Таких насчитывается 39%. Главной мотивацией для занятия предпринимательством в школьные годы для большинства екатеринбургских бизнесменов (23%) стало стремление материально помочь семье. На каждого пятого предпринимателя повлияли друзья», — сказано в сообщении. Еще 15% вдохновились успехом уже состоявшихся владельцев компаний.

Также респонденты назвали математику, русский и английский языки самыми полезными предметами для их бизнеса. «Несмотря на это, многие предприниматели признались, что в школьные годы им не хватало обучения бизнес-навыкам, консультаций от опытных владельцев компаний и финансовой поддержки их проектов», — отметил основатель бизнес-клуба Михаил Воронин.

Ранее URA.RU писало, что 67% екатеринбургских бизнесменов считают ненужным диплом об окончании вуза. Только 25% предпринимателей при работе ориентируются на знания, которые получили в университете.

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Порядка 39% предпринимателей из Екатеринбурга продолжают развивать бизнес-проекты, запущенные еще в школьные годы. Самыми популярными сферами бизнеса стали недвижимость и маркетинг. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе бизнес-клуба «Атланты». «Строительство и недвижимость, IT, маркетинг, кафе и телеком являются самыми популярными направлениями в бизнесе, которое продолжают развивать предприниматели из столицы Урала. Таких насчитывается 39%. Главной мотивацией для занятия предпринимательством в школьные годы для большинства екатеринбургских бизнесменов (23%) стало стремление материально помочь семье. На каждого пятого предпринимателя повлияли друзья», — сказано в сообщении. Еще 15% вдохновились успехом уже состоявшихся владельцев компаний. Также респонденты назвали математику, русский и английский языки самыми полезными предметами для их бизнеса. «Несмотря на это, многие предприниматели признались, что в школьные годы им не хватало обучения бизнес-навыкам, консультаций от опытных владельцев компаний и финансовой поддержки их проектов», — отметил основатель бизнес-клуба Михаил Воронин. Ранее URA.RU писало, что 67% екатеринбургских бизнесменов считают ненужным диплом об окончании вуза. Только 25% предпринимателей при работе ориентируются на знания, которые получили в университете.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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