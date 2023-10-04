Треть бизнесменов из Екатеринбурга развивают дело, запущенное в школьные годы

Больше трети екатеринбургских бизнесменов продолжают развивать проекты, созданные в школьные годы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Порядка 39% предпринимателей из Екатеринбурга продолжают развивать бизнес-проекты, запущенные еще в школьные годы. Самыми популярными сферами бизнеса стали недвижимость и маркетинг. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе бизнес-клуба «Атланты».

«Строительство и недвижимость, IT, маркетинг, кафе и телеком являются самыми популярными направлениями в бизнесе, которое продолжают развивать предприниматели из столицы Урала. Таких насчитывается 39%. Главной мотивацией для занятия предпринимательством в школьные годы для большинства екатеринбургских бизнесменов (23%) стало стремление материально помочь семье. На каждого пятого предпринимателя повлияли друзья», — сказано в сообщении. Еще 15% вдохновились успехом уже состоявшихся владельцев компаний.

Также респонденты назвали математику, русский и английский языки самыми полезными предметами для их бизнеса. «Несмотря на это, многие предприниматели признались, что в школьные годы им не хватало обучения бизнес-навыкам, консультаций от опытных владельцев компаний и финансовой поддержки их проектов», — отметил основатель бизнес-клуба Михаил Воронин.

Ранее URA.RU писало, что 67% екатеринбургских бизнесменов считают ненужным диплом об окончании вуза. Только 25% предпринимателей при работе ориентируются на знания, которые получили в университете.