04 октября 2023

Путин дал важное задание главному свердловскому приставу

Глава свердловского ГУФССП провела прием граждан по поручению Путина
© Служба новостей «URA.RU»
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Сухорукова Альбина. Руководитель. УФССП. Челябинск, сухорукова альбина
Альбина Сухорукова провела личный прием граждан Фото:

Главный судебный пристав Свердловской области Альбина Сухорукова 4 октября провела прием граждан, которые обратились к президенту РФ Владимиру Путину по вопросам взыскания алиментов. Такое поручение ей дал российский лидер, сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

«По поручению президента РФ руководитель ГУФССП по Свердловской области Альбина Сухорукова провела в приемной президента РФ в УрФО личный прием граждан, которые обратились к Путину по вопросам взыскания алиментов и с остальными жалобами. Прием проходил 4 октября», — пишет telegram-канал «ГУФССП России по Свердловской области».

Альбину Сухорукову официально представили в качестве начальника регионального ГУФССП в июне 2019 года. Карьеру она начинала в Челябинской области, где также работала главным судебным приставом региона. Сухорукова имеет звание Почетного работника ФССП.

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Главный судебный пристав Свердловской области Альбина Сухорукова 4 октября провела прием граждан, которые обратились к президенту РФ Владимиру Путину по вопросам взыскания алиментов. Такое поручение ей дал российский лидер, сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. «По поручению президента РФ руководитель ГУФССП по Свердловской области Альбина Сухорукова провела в приемной президента РФ в УрФО личный прием граждан, которые обратились к Путину по вопросам взыскания алиментов и с остальными жалобами. Прием проходил 4 октября», — пишет telegram-канал «ГУФССП России по Свердловской области». Альбину Сухорукову официально представили в качестве начальника регионального ГУФССП в июне 2019 года. Карьеру она начинала в Челябинской области, где также работала главным судебным приставом региона. Сухорукова имеет звание Почетного работника ФССП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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