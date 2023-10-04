Путин дал важное задание главному свердловскому приставу

Главный судебный пристав Свердловской области Альбина Сухорукова 4 октября провела прием граждан, которые обратились к президенту РФ Владимиру Путину по вопросам взыскания алиментов. Такое поручение ей дал российский лидер, сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.
«По поручению президента РФ руководитель ГУФССП по Свердловской области Альбина Сухорукова провела в приемной президента РФ в УрФО личный прием граждан, которые обратились к Путину по вопросам взыскания алиментов и с остальными жалобами. Прием проходил 4 октября», — пишет telegram-канал «ГУФССП России по Свердловской области».
Альбину Сухорукову официально представили в качестве начальника регионального ГУФССП в июне 2019 года. Карьеру она начинала в Челябинской области, где также работала главным судебным приставом региона. Сухорукова имеет звание Почетного работника ФССП.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.