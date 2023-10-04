04 октября 2023

В Сургуте отключат воду в жилых домах

© Служба новостей «URA.RU»
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После проведения работ возможно ухудшение качества водоснабжения Фото:

В Сургуте 5 и 6 октября отключат холодную и горячую воду как в жилых домах, так и в соцобъектах. После проведения работ возможно ухудшение качества холодного и горячего водоснабжения. Информация об этом размещена на сайте горводоканала.

«СГМУП „ГТС“ ставит в известность, что будет производиться временное отключение воды: 05.10.2023 с 09:00 до 14:00 (ХВС) и 06.10.2023 с 09:00 до 17:00 (ГВС). Отключаемые объекты: Ленинградская, 10а, ДХШ №1 им. Л. А. Горды, ДШИ им. Г. Кукуевицкого, Ленинградская, 12», — говорится в сообщении.

Также отключение холодной воды произойдет 6 октября с 09:00 до 13:00, а горячей — с 13:00 до 18:00. «Отключаемые объекты: ж. д. Ленинградская,15, пр-т Набережный, 12/1,14, ПАО СНГ пр-т Набережный,6,8,10, гост. „Обь“, пр-т Набережный, 16, ООО „Дионис“ пр-т Набережный, 14/1, ПГ№24 Набережный,8,10/1», — добавили в горводоканале.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нефтеюганске на ночь полностью отключили водоснабжение. Отключение воды было связано с проведением аварийно-восстановительных работ на коллекторе.

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В Сургуте 5 и 6 октября отключат холодную и горячую воду как в жилых домах, так и в соцобъектах. После проведения работ возможно ухудшение качества холодного и горячего водоснабжения. Информация об этом размещена на сайте горводоканала. «СГМУП „ГТС“ ставит в известность, что будет производиться временное отключение воды: 05.10.2023 с 09:00 до 14:00 (ХВС) и 06.10.2023 с 09:00 до 17:00 (ГВС). Отключаемые объекты: Ленинградская, 10а, ДХШ №1 им. Л. А. Горды, ДШИ им. Г. Кукуевицкого, Ленинградская, 12», — говорится в сообщении. Также отключение холодной воды произойдет 6 октября с 09:00 до 13:00, а горячей — с 13:00 до 18:00. «Отключаемые объекты: ж. д. Ленинградская,15, пр-т Набережный, 12/1,14, ПАО СНГ пр-т Набережный,6,8,10, гост. „Обь“, пр-т Набережный, 16, ООО „Дионис“ пр-т Набережный, 14/1, ПГ№24 Набережный,8,10/1», — добавили в горводоканале. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нефтеюганске на ночь полностью отключили водоснабжение. Отключение воды было связано с проведением аварийно-восстановительных работ на коллекторе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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