Суд освободил пермяка от платы за капремонт дома

Пермяк задолжал УК 15 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Лысьве (Пермский край) местный житель задолжал своей управляющей компании 15 тысяч рублей по взносам за капремонт дома. Позже пермяк подал иск в суд, чтобы компания произвела перерасчет платежей, но в итоге долг списали, сообщается на сайте Лысьвенского городского суда.

«В Лысьвенский городской суд обратился житель города с иском о возложении обязанности на управляющую компанию произвести перерасчет начисленных платежей за капитальный ремонт. В ходе рассмотрения дела, управляющая компания списала спорную задолженность и начисленные на нее пени, представив акты о признании безнадежной ко взысканию задолженности и приказ о списании дебиторской задолженности», — говорится на сайте.

Иск был удовлетворен, так как у УК закончился срок исковой давности для взыскания задолженности. В итоге дело было прекращено, так как истец отказался от требований.