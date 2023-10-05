Суд освободил пермяка от платы за капремонт дома

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Пермяк задолжал УК 15 тысяч рублей Фото:

В Лысьве (Пермский край) местный житель задолжал своей управляющей компании 15 тысяч рублей по взносам за капремонт дома. Позже пермяк подал иск в суд, чтобы компания произвела перерасчет платежей, но в итоге долг списали, сообщается на сайте Лысьвенского городского суда.

«В Лысьвенский городской суд обратился житель города с иском о возложении обязанности на управляющую компанию произвести перерасчет начисленных платежей за капитальный ремонт. В ходе рассмотрения дела, управляющая компания списала спорную задолженность и начисленные на нее пени, представив акты о признании безнадежной ко взысканию задолженности и приказ о списании дебиторской задолженности», — говорится на сайте.

Иск был удовлетворен, так как у УК закончился срок исковой давности для взыскания задолженности. В итоге дело было прекращено, так как истец отказался от требований.

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В Лысьве (Пермский край) местный житель задолжал своей управляющей компании 15 тысяч рублей по взносам за капремонт дома. Позже пермяк подал иск в суд, чтобы компания произвела перерасчет платежей, но в итоге долг списали, сообщается на сайте Лысьвенского городского суда. «В Лысьвенский городской суд обратился житель города с иском о возложении обязанности на управляющую компанию произвести перерасчет начисленных платежей за капитальный ремонт. В ходе рассмотрения дела, управляющая компания списала спорную задолженность и начисленные на нее пени, представив акты о признании безнадежной ко взысканию задолженности и приказ о списании дебиторской задолженности», — говорится на сайте. Иск был удовлетворен, так как у УК закончился срок исковой давности для взыскания задолженности. В итоге дело было прекращено, так как истец отказался от требований.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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