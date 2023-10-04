Серийного убийцу, найденного в ХМАО, приговорили к пожизненному сроку

Нижегородец 24 года скрывался от правосудия в Когалыме под чужим именем

05 октября 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

Мужчине больше 20 лет удавалось скрываться от правосудия Фото: Владимир Андреев © URA.RU Житель Нижегородской области, более 20 лет скрывавшийся в Когалыме (ХМАО) после совершения тройного убийства, приговорен к пожизненному сроку заключения. Об этом сообщили на сайте следственного комитета Нижегородской области. «Собранные следователями следственного управления СК России по Нижегородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора мужчине. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. „а, б“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе лица в связи с выполнением общественного долга)», — прокомментировали на сайте силового ведомства. Сообщается, что приговором суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Еще в 1999 году мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с помощью холодного оружия убил владельца лесопильного цеха, его брата и их соседа. Происшествие произошло в деревне Беласовка Семеновского района. По факту преступления, нижегородец был объявлен в федеральный розыск. После совершенного преступления, злоумышленник скрылся от органов предварительного следствия. Он был объявлен в федеральный розыск. Наконец, по прошествии 24-х лет, преступник был найден в Когалыме. Все это время он скрывался под чужим именем, пользуясь фальшивыми документами. Мотивов преступления мужчина так и не раскрыл следствию. Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте (ХМАО) суд приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы за убийство, которое он совершил в 2015 году. Семь лет мужчине удавалось скрываться от правосудия, но в 2022 году правоохранители все же задержали его. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Нижегородской области, более 20 лет скрывавшийся в Когалыме (ХМАО) после совершения тройного убийства, приговорен к пожизненному сроку заключения. Об этом сообщили на сайте следственного комитета Нижегородской области. «Собранные следователями следственного управления СК России по Нижегородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора мужчине. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. „а, б“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе лица в связи с выполнением общественного долга)», — прокомментировали на сайте силового ведомства. Сообщается, что приговором суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Еще в 1999 году мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с помощью холодного оружия убил владельца лесопильного цеха, его брата и их соседа. Происшествие произошло в деревне Беласовка Семеновского района. По факту преступления, нижегородец был объявлен в федеральный розыск. После совершенного преступления, злоумышленник скрылся от органов предварительного следствия. Он был объявлен в федеральный розыск. Наконец, по прошествии 24-х лет, преступник был найден в Когалыме. Все это время он скрывался под чужим именем, пользуясь фальшивыми документами. Мотивов преступления мужчина так и не раскрыл следствию. Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте (ХМАО) суд приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы за убийство, которое он совершил в 2015 году. Семь лет мужчине удавалось скрываться от правосудия, но в 2022 году правоохранители все же задержали его.