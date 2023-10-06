Пермским ученым не хватает денег для изучения участившихся землетрясений

06 октября 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Ближайшая сейсмостанция стоит в 50 км от зоны землетрясений Фото: Степан Змачинский / МЧС Медиа Сейсмологи из Горного института УрО РАН попросили власти Пермского края профинансировать изучение землетрясений в регионе. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал заведующий лабораторией механики и горных пород института Денис Шулаков. В центре края в Добрянском районе последние восемь лет учащаются землетрясения, исследовать которые ученые пока не могут. «У нас ближайшая сейсмостанция стоит на расстоянии больше, чем 50 км от этой зоны. То есть мы видим, что происходит активность, но с чем это связано и может ли быть опасно, пока сказать не можем. [Будем изучать] если будет финансирование, мы на краевые власти с этим предложением выходим, правда, уже не в первый раз», — рассказал Шулаков. Ранее в Пермском крае зафиксировали очередное землетрясение, пятое за последние полгода. По словам Дениса Шулакова, в регионе нарастает сейсмическая активность уже 8 лет подряд. Возможная причина этого — сейсмически активный тектонический разлом в этом районе. Подобное происходит в крае не в первый раз, землетрясение фиксировались в Добрянском районе еще 100 лет назад.

Сейсмологи из Горного института УрО РАН попросили власти Пермского края профинансировать изучение землетрясений в регионе. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал заведующий лабораторией механики и горных пород института Денис Шулаков. В центре края в Добрянском районе последние восемь лет учащаются землетрясения, исследовать которые ученые пока не могут. «У нас ближайшая сейсмостанция стоит на расстоянии больше, чем 50 км от этой зоны. То есть мы видим, что происходит активность, но с чем это связано и может ли быть опасно, пока сказать не можем. [Будем изучать] если будет финансирование, мы на краевые власти с этим предложением выходим, правда, уже не в первый раз», — рассказал Шулаков. Ранее в Пермском крае зафиксировали очередное землетрясение, пятое за последние полгода. По словам Дениса Шулакова, в регионе нарастает сейсмическая активность уже 8 лет подряд. Возможная причина этого — сейсмически активный тектонический разлом в этом районе. Подобное происходит в крае не в первый раз, землетрясение фиксировались в Добрянском районе еще 100 лет назад.