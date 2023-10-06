Появилось видео с потасовки в Екатеринбурге, где обстреляли двух мальчиков

06 октября 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

Одному из пострадавших попали в голову (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Один из пострадавших мальчиков поделился с URA.RU видео с дня, где по нему с другом толпа из 15 подростков стреляла из пневматических пистолетов. На кадрах видно, как 11 подростков убегают с места происшествия в Екатеринбурге. Инцидент произошел 3 октября. Однако конфликт между 14-летними школьниками и другими подростками начался еще 1 октября. В тот день мальчики с друзьями гуляли у Дворца молодежи. Внезапно к ним подъехали двое подростков на самокатах. Они стали предлагать им купить вейпы. Мальчики отказались, но между ними началась перепалка, в ходе которой один из 14-летних забрызгал лицо перцовым баллончиком одному из подростков. Затем 2 октября участники конфликта случайно встретились на остановке. Тогда уже подростки попытались залить перцовкой 14-летних, но не смогли. Мальчики были с тремя друзьями. По словам одного из 14-летних, они напинали двум подросткам. Новость по теме Мальчик, попавший под обстрел подростков в Екатеринбурге, рассказал хронологию конфликта На этом подростки не остановились. 3 октября они, позвав знакомых, выследили 14-летних мальчиков и внезапно набросились на них. В руках у некоторых были пневматические пистолеты. Одному из 14-летних попали в голову. Врачи вытащили пулю. Другой в беседе с журналистом URA.RU признался, что пуля попала и в него. Сейчас, по его словам, они чувствуют себя хорошо. Полицейские поймали двоих из толпы, напавшей на мальчиков. К делу подключилась прокуратура. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Один из пострадавших мальчиков поделился с URA.RU видео с дня, где по нему с другом толпа из 15 подростков стреляла из пневматических пистолетов. На кадрах видно, как 11 подростков убегают с места происшествия в Екатеринбурге. Инцидент произошел 3 октября. Однако конфликт между 14-летними школьниками и другими подростками начался еще 1 октября. В тот день мальчики с друзьями гуляли у Дворца молодежи. Внезапно к ним подъехали двое подростков на самокатах. Они стали предлагать им купить вейпы. Мальчики отказались, но между ними началась перепалка, в ходе которой один из 14-летних забрызгал лицо перцовым баллончиком одному из подростков. Затем 2 октября участники конфликта случайно встретились на остановке. Тогда уже подростки попытались залить перцовкой 14-летних, но не смогли. Мальчики были с тремя друзьями. По словам одного из 14-летних, они напинали двум подросткам. На этом подростки не остановились. 3 октября они, позвав знакомых, выследили 14-летних мальчиков и внезапно набросились на них. В руках у некоторых были пневматические пистолеты. Одному из 14-летних попали в голову. Врачи вытащили пулю. Другой в беседе с журналистом URA.RU признался, что пуля попала и в него. Сейчас, по его словам, они чувствуют себя хорошо. Полицейские поймали двоих из толпы, напавшей на мальчиков. К делу подключилась прокуратура.