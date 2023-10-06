Военный эксперт назвал «Буревестник» оружием Судного дня

Военный эксперт Кнутов: ракета «Буревестник» неуловима для средств ПВО

06 октября 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

Ракета «Буревестник» способна облететь земной шар, сказал Юрий Кнутов Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Российская межконтинентальная ракета «Буревестник», успешно прошедшая испытания, является оружием Судного дня, которое невозможно остановить. При установке соответствующей программы, боеприпас будет успешно обходить средства противовоздушной обороны, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. «Это [ракета] — оружие Судного дня. Если в нее заложить соответствующую программу, она будет облетать места противоракетной противовоздушной обороны противника, и потом уже выходить к цели непосредственно с таких координат, которые не предусмотрены защитными средствами и защитными системами», — рассказал Юрий Кнутов в интервью Пятому каналу. По его словам, «Буревестник» может облететь земной шар. Однако эксперт подчеркнул, что подобное вооружение нужно применять только в критических ситуациях, как и любое ядерное оружие.

Российская межконтинентальная ракета «Буревестник», успешно прошедшая испытания, является оружием Судного дня, которое невозможно остановить. При установке соответствующей программы, боеприпас будет успешно обходить средства противовоздушной обороны, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. «Это [ракета] — оружие Судного дня. Если в нее заложить соответствующую программу, она будет облетать места противоракетной противовоздушной обороны противника, и потом уже выходить к цели непосредственно с таких координат, которые не предусмотрены защитными средствами и защитными системами», — рассказал Юрий Кнутов в интервью Пятому каналу. По его словам, «Буревестник» может облететь земной шар. Однако эксперт подчеркнул, что подобное вооружение нужно применять только в критических ситуациях, как и любое ядерное оружие.