Недвижимость семьи экс-губернатора Дубровского выставили на торги за 39,6 млн

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Презентацию итогов первого «исследовательского» этапа концепции благоустройства города Челябинска, дубровский борис
Нежилые здания и землю бывшего губернатора Бориса Дубровского выставили на торги Фото:
новость из сюжета
Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Недвижимость фирмы-банкрота «Монтажник» семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского выставили на очередные торги за 39,6 млн рублей. Речь идет о нежилых зданиях и земельном участке на улице Луговой в Магнитогорске.

«Недвижимое имущество и право аренды земельного участка по адресу: Магнитогорск, улица Луговая, дом 8. Начальная цена 39 643 000 рублей», — указано в базе данных сервиса СБИС. В списке объектов значатся гаражи, производственные объекты и котельные.

В перечне имущества на Луговой, которое собирались выставить на торги, обнаружили три самовольные постройки. Суд отказался их узаконить и продавать объекты не стали.

Распродажа имущества «Монтажника», признанного банкротом летом 2020 года, проводится для расплаты с кредиторами. Общая сумма долга компании к введению конкурсного производства приблизилась к двум миллиардам рублей. С торгов уже проданы производственные цеха в Магнитогорске, отель «Золотая юрта» в Башкирии и другое имущество семьи экс-губернатора.

Дубровские купили «Монтажник» в 2017 году. На тот момент компания была успешной и получила контракт на строительство конгресс-холла на реке Миасс в Челябинске. Глава семьи тогда руководил регионом. Освоено более 4 млрд рублей областного бюджета. Сейчас объект заморожен, возбуждено уголовное дело. Борис Дубровский после отставки в 2019 году уехал из России. Он, как и его сын Александр, признаны банкротами. Дубровские от общения со СМИ отказываются.

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Недвижимость фирмы-банкрота «Монтажник» семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского выставили на очередные торги за 39,6 млн рублей. Речь идет о нежилых зданиях и земельном участке на улице Луговой в Магнитогорске. «Недвижимое имущество и право аренды земельного участка по адресу: Магнитогорск, улица Луговая, дом 8. Начальная цена 39 643 000 рублей», — указано в базе данных сервиса СБИС. В списке объектов значатся гаражи, производственные объекты и котельные. В перечне имущества на Луговой, которое собирались выставить на торги, обнаружили три самовольные постройки. Суд отказался их узаконить и продавать объекты не стали. Распродажа имущества «Монтажника», признанного банкротом летом 2020 года, проводится для расплаты с кредиторами. Общая сумма долга компании к введению конкурсного производства приблизилась к двум миллиардам рублей. С торгов уже проданы производственные цеха в Магнитогорске, отель «Золотая юрта» в Башкирии и другое имущество семьи экс-губернатора. Дубровские купили «Монтажник» в 2017 году. На тот момент компания была успешной и получила контракт на строительство конгресс-холла на реке Миасс в Челябинске. Глава семьи тогда руководил регионом. Освоено более 4 млрд рублей областного бюджета. Сейчас объект заморожен, возбуждено уголовное дело. Борис Дубровский после отставки в 2019 году уехал из России. Он, как и его сын Александр, признаны банкротами. Дубровские от общения со СМИ отказываются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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