08 октября 2023
07 октября 2023

Суд приговорил свердловчанина к 9,5 годам колонии за убийство на почве ревности

© Служба новостей «URA.RU»
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От удара ножом свердловчанка скончалась на месте Фото:

Суд приговорил мужчину к 9,5 годам колонии за убийство своей сожительницы кухонным ножом в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«Злоумышленник вооружился кухонным ножом и причинил потерпевшей одно ранение в область груди. От полученной травмы женщина скончалась на месте. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится на сайте ведомства.

Инцидент произошел 13 февраля этого года в доме на Евстюнинской улице в Нижнем Тагиле. Подсудимый предъявлял претензии сожительнице по какой причине она не ночевала прошлой ночью дома. После, выпив алкоголь, мужчина ударил ее ножом.

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Суд приговорил мужчину к 9,5 годам колонии за убийство своей сожительницы кухонным ножом в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «Злоумышленник вооружился кухонным ножом и причинил потерпевшей одно ранение в область груди. От полученной травмы женщина скончалась на месте. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится на сайте ведомства. Инцидент произошел 13 февраля этого года в доме на Евстюнинской улице в Нижнем Тагиле. Подсудимый предъявлял претензии сожительнице по какой причине она не ночевала прошлой ночью дома. После, выпив алкоголь, мужчина ударил ее ножом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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