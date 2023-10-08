08 октября 2023

Пермский депутат тратил бюджет на отдых с семьей

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За два года чиновник потратил более 300 тысяч на путешествия Фото:

Депутат Лысьвенской городской думы и директор ритуальной фирмы «Руссо» Алексей Бояршинов отдыхал с семьей за счет денег своей компании. Сейчас он обвиняется в присвоении и растрате.

«Бояршинов, являясь директором муниципальной ритуальной компании „Руссо“, застраховал всех своих сотрудников. Впоследствии на деньги от страховки, он покупал для себя и своей семьи путевки на отдых. За два года Бояршинов потратил 326 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал Ural Mash.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили незаконную деятельность чиновника. В отношении Бояршинова возбуждено уголовное дело. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.

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Депутат Лысьвенской городской думы и директор ритуальной фирмы «Руссо» Алексей Бояршинов отдыхал с семьей за счет денег своей компании. Сейчас он обвиняется в присвоении и растрате. «Бояршинов, являясь директором муниципальной ритуальной компании „Руссо“, застраховал всех своих сотрудников. Впоследствии на деньги от страховки, он покупал для себя и своей семьи путевки на отдых. За два года Бояршинов потратил 326 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили незаконную деятельность чиновника. В отношении Бояршинова возбуждено уголовное дело. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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