Пермский депутат тратил бюджет на отдых с семьей

Депутат Лысьвенской городской думы и директор ритуальной фирмы «Руссо» Алексей Бояршинов отдыхал с семьей за счет денег своей компании. Сейчас он обвиняется в присвоении и растрате.
«Бояршинов, являясь директором муниципальной ритуальной компании „Руссо“, застраховал всех своих сотрудников. Впоследствии на деньги от страховки, он покупал для себя и своей семьи путевки на отдых. За два года Бояршинов потратил 326 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал Ural Mash.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили незаконную деятельность чиновника. В отношении Бояршинова возбуждено уголовное дело. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.