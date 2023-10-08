Пермский депутат тратил бюджет на отдых с семьей

09 октября 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

За два года чиновник потратил более 300 тысяч на путешествия Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депутат Лысьвенской городской думы и директор ритуальной фирмы «Руссо» Алексей Бояршинов отдыхал с семьей за счет денег своей компании. Сейчас он обвиняется в присвоении и растрате. «Бояршинов, являясь директором муниципальной ритуальной компании „Руссо“, застраховал всех своих сотрудников. Впоследствии на деньги от страховки, он покупал для себя и своей семьи путевки на отдых. За два года Бояршинов потратил 326 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили незаконную деятельность чиновника. В отношении Бояршинова возбуждено уголовное дело. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.

Депутат Лысьвенской городской думы и директор ритуальной фирмы «Руссо» Алексей Бояршинов отдыхал с семьей за счет денег своей компании. Сейчас он обвиняется в присвоении и растрате. «Бояршинов, являясь директором муниципальной ритуальной компании „Руссо“, застраховал всех своих сотрудников. Впоследствии на деньги от страховки, он покупал для себя и своей семьи путевки на отдых. За два года Бояршинов потратил 326 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили незаконную деятельность чиновника. В отношении Бояршинова возбуждено уголовное дело. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.