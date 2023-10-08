Мародеры вынуждают власти Березников увеличить число камер видеонаблюдения

Мэрия Березников надеется на камеры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Березниках Пермского края мародеры орудуют на территории расселенных домов. Из-за них, как рассказывало URA.RU, без телефонной и интернет-связи страдают местные жители и мэрия. Для борьбы с ворами администрация намерена увеличить количество камер наблюдения.

«Предложение о новых камерах является актуальным. В данный момент ведутся переговоры об увеличении количества видеокамер на объектах и местах, которые подлежат сносу», — сообщили в мэрии Березников в ответ на запрос URA.RU.

Ранее сообщалось, что с начала осени жители Березников сталкиваются с отключением стационарной телефонной связи и интернета. Телефоны не работают и в мэрии. В компании «Ростелеком» поясняли, что причина сбоев кроется в постоянных хищениях кабеля, часто это происходит на территории расселенных домов. В полиции возбудили уголовное дело. В мэрии уверяют, что пустующие здания охраняют частные предприятия. Работу по их сносу также ведется.