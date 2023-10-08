08 октября 2023

Мародеры вынуждают власти Березников увеличить число камер видеонаблюдения

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрия Березников надеется на камеры Фото:

В Березниках Пермского края мародеры орудуют на территории расселенных домов. Из-за них, как рассказывало URA.RU, без телефонной и интернет-связи страдают местные жители и мэрия. Для борьбы с ворами администрация намерена увеличить количество камер наблюдения.

«Предложение о новых камерах является актуальным. В данный момент ведутся переговоры об увеличении количества видеокамер на объектах и местах, которые подлежат сносу», — сообщили в мэрии Березников в ответ на запрос URA.RU.

Ранее сообщалось, что с начала осени жители Березников сталкиваются с отключением стационарной телефонной связи и интернета. Телефоны не работают и в мэрии. В компании «Ростелеком» поясняли, что причина сбоев кроется в постоянных хищениях кабеля, часто это происходит на территории расселенных домов. В полиции возбудили уголовное дело. В мэрии уверяют, что пустующие здания охраняют частные предприятия. Работу по их сносу также ведется.

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В Березниках Пермского края мародеры орудуют на территории расселенных домов. Из-за них, как рассказывало URA.RU, без телефонной и интернет-связи страдают местные жители и мэрия. Для борьбы с ворами администрация намерена увеличить количество камер наблюдения. «Предложение о новых камерах является актуальным. В данный момент ведутся переговоры об увеличении количества видеокамер на объектах и местах, которые подлежат сносу», — сообщили в мэрии Березников в ответ на запрос URA.RU. Ранее сообщалось, что с начала осени жители Березников сталкиваются с отключением стационарной телефонной связи и интернета. Телефоны не работают и в мэрии. В компании «Ростелеком» поясняли, что причина сбоев кроется в постоянных хищениях кабеля, часто это происходит на территории расселенных домов. В полиции возбудили уголовное дело. В мэрии уверяют, что пустующие здания охраняют частные предприятия. Работу по их сносу также ведется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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