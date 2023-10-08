08 октября 2023

В России исчезают коми-пермяки

© Служба новостей «URA.RU»
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Коми Пермяцкий округ. Пермь, коми-пермяцкий округ, стелла коми пермяцкий округ
В России осталось около 55 тысяч коми-пермяков Фото:

Перепись населения показала, что численность коми-пермяков в России снижается. За 10 лет представителей этой народности стало меньше на 41%.

«В 2010 году в России проживало 94,4 тысячи коми-пермяков, в 2020 году показатель составил 55,7 тысячи человек. Численность народа сократилась почти на 41%», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края.

Подавляющее большинство коми-пермяков живет на территории Прикамья (50,1 тысячи человек). В Коми-Пермяцком округе их насчитывается 41,9 тысячи. При этом общее число жителей округа на 1 января 2023 года составляет 102 617 человек.

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Перепись населения показала, что численность коми-пермяков в России снижается. За 10 лет представителей этой народности стало меньше на 41%. «В 2010 году в России проживало 94,4 тысячи коми-пермяков, в 2020 году показатель составил 55,7 тысячи человек. Численность народа сократилась почти на 41%», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края. Подавляющее большинство коми-пермяков живет на территории Прикамья (50,1 тысячи человек). В Коми-Пермяцком округе их насчитывается 41,9 тысячи. При этом общее число жителей округа на 1 января 2023 года составляет 102 617 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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