В России исчезают коми-пермяки

09 октября 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

В России осталось около 55 тысяч коми-пермяков Фото: Сергей Русанов © URA.RU Перепись населения показала, что численность коми-пермяков в России снижается. За 10 лет представителей этой народности стало меньше на 41%. «В 2010 году в России проживало 94,4 тысячи коми-пермяков, в 2020 году показатель составил 55,7 тысячи человек. Численность народа сократилась почти на 41%», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края. Подавляющее большинство коми-пермяков живет на территории Прикамья (50,1 тысячи человек). В Коми-Пермяцком округе их насчитывается 41,9 тысячи. При этом общее число жителей округа на 1 января 2023 года составляет 102 617 человек.

Перепись населения показала, что численность коми-пермяков в России снижается. За 10 лет представителей этой народности стало меньше на 41%. «В 2010 году в России проживало 94,4 тысячи коми-пермяков, в 2020 году показатель составил 55,7 тысячи человек. Численность народа сократилась почти на 41%», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края. Подавляющее большинство коми-пермяков живет на территории Прикамья (50,1 тысячи человек). В Коми-Пермяцком округе их насчитывается 41,9 тысячи. При этом общее число жителей округа на 1 января 2023 года составляет 102 617 человек.