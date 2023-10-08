08 октября 2023

В областном минздраве опровергли слух о закрытии хирургии в ревдинской больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, операционная, хирургия, светильник, операция, операционный блок, медицина, реанимация, операционное отделение
Информации о закрытии хирургического отделения в министерство здравоохранения региона не поступало Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Информация о прекращении работы хирургического отделения в Ревдинской городской больнице оказалась слухом. Опровергли ее корреспонденту URA.RU в министерстве здравоохранения Свердловской области в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.

В местных пабликах Ревды начали появляться публикации о якобы закрытии хирургического отделения в городской больнице. Однако эти данные оказались недостоверными.

«У нас такой информации нет. С чего вдруг отделению переставать работать», — рассказал агентству пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков.

В Ревдинской городской больнице отметили, что в связи с отпусками врачей-хирургов в октябре в приемном покое учреждения в некоторые дни не будет дежурного хирурга в вечернее и ночное время, пишет агентство «Ревда-инфо.ру». В этот период пациенты будут направлены в Первоуральскую городскую больницу. В хирургическом отделении Ревдинской городской больницы на момент публикации материала корреспонденту URA.RU получить комментарий не удалось.

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Информация о прекращении работы хирургического отделения в Ревдинской городской больнице оказалась слухом. Опровергли ее корреспонденту URA.RU в министерстве здравоохранения Свердловской области в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. В местных пабликах Ревды начали появляться публикации о якобы закрытии хирургического отделения в городской больнице. Однако эти данные оказались недостоверными. «У нас такой информации нет. С чего вдруг отделению переставать работать», — рассказал агентству пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков. В Ревдинской городской больнице отметили, что в связи с отпусками врачей-хирургов в октябре в приемном покое учреждения в некоторые дни не будет дежурного хирурга в вечернее и ночное время, пишет агентство «Ревда-инфо.ру». В этот период пациенты будут направлены в Первоуральскую городскую больницу. В хирургическом отделении Ревдинской городской больницы на момент публикации материала корреспонденту URA.RU получить комментарий не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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