В областном минздраве опровергли слух о закрытии хирургии в ревдинской больнице

Информация о прекращении работы хирургического отделения в Ревдинской городской больнице оказалась слухом. Опровергли ее корреспонденту URA.RU в министерстве здравоохранения Свердловской области в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.
В местных пабликах Ревды начали появляться публикации о якобы закрытии хирургического отделения в городской больнице. Однако эти данные оказались недостоверными.
«У нас такой информации нет. С чего вдруг отделению переставать работать», — рассказал агентству пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков.
В Ревдинской городской больнице отметили, что в связи с отпусками врачей-хирургов в октябре в приемном покое учреждения в некоторые дни не будет дежурного хирурга в вечернее и ночное время, пишет агентство «Ревда-инфо.ру». В этот период пациенты будут направлены в Первоуральскую городскую больницу. В хирургическом отделении Ревдинской городской больницы на момент публикации материала корреспонденту URA.RU получить комментарий не удалось.
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