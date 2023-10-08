В областном минздраве опровергли слух о закрытии хирургии в ревдинской больнице

09 октября 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

Информации о закрытии хирургического отделения в министерство здравоохранения региона не поступало Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Информация о прекращении работы хирургического отделения в Ревдинской городской больнице оказалась слухом. Опровергли ее корреспонденту URA.RU в министерстве здравоохранения Свердловской области в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. В местных пабликах Ревды начали появляться публикации о якобы закрытии хирургического отделения в городской больнице. Однако эти данные оказались недостоверными. «У нас такой информации нет. С чего вдруг отделению переставать работать», — рассказал агентству пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков. В Ревдинской городской больнице отметили, что в связи с отпусками врачей-хирургов в октябре в приемном покое учреждения в некоторые дни не будет дежурного хирурга в вечернее и ночное время, пишет агентство «Ревда-инфо.ру». В этот период пациенты будут направлены в Первоуральскую городскую больницу. В хирургическом отделении Ревдинской городской больницы на момент публикации материала корреспонденту URA.RU получить комментарий не удалось.

Информация о прекращении работы хирургического отделения в Ревдинской городской больнице оказалась слухом. Опровергли ее корреспонденту URA.RU в министерстве здравоохранения Свердловской области в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. В местных пабликах Ревды начали появляться публикации о якобы закрытии хирургического отделения в городской больнице. Однако эти данные оказались недостоверными. «У нас такой информации нет. С чего вдруг отделению переставать работать», — рассказал агентству пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков. В Ревдинской городской больнице отметили, что в связи с отпусками врачей-хирургов в октябре в приемном покое учреждения в некоторые дни не будет дежурного хирурга в вечернее и ночное время, пишет агентство «Ревда-инфо.ру». В этот период пациенты будут направлены в Первоуральскую городскую больницу. В хирургическом отделении Ревдинской городской больницы на момент публикации материала корреспонденту URA.RU получить комментарий не удалось.