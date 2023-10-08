Депфин ХМАО раскрыл, каким будет бюджет округа в 2024—2026 годах

Правительство ХМАО согласовало бюджет округа на 2024—2026 годы

09 октября 2023 в 16:57 Размер текста - 17 +

В 2024 году бюджет ХМАО планируют увеличить более чем на 36 миллиардов рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU Департамент финансов ХМАО раскрыл, каким будет бюджет округа в 2024—2026 годах. Доходная часть в 2024, 2025 и 2026 годах будет составлять 323, 325 и 332 миллиарда рублей соответственно. Дефицит в 2024 году составит 50,1 миллиарда рублей, в 2025 — 30,8 миллиарда, в 2026 — 20,9 миллиардов рублей соответственно. Постановление приняли на заседании правительства Югры, документ опубликован на официальном сайте окружных властей. «Характеристики бюджета автономного округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, без учета безвозмездных поступлений из федерального бюджета и замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц составят следующе [показатели]. На 2024 год: по доходам — 323 307 069,4 тысяч рублей, по расходам —373 439 828,2 тысяч рублей, дефицит — 50 132 758,8 тысяч рублей. На 2025 год: по доходам — 324 955 098,1 тысяч рублей, по расходам — 355 708 179,7 тысяч рублей, дефицит — 30 753 081,6 тысяч рублей. На 2026 год: по доходам — 331 943 476 тысяч рублей, по расходам — 352 871 623,9 тысяч рублей, дефицит — 20 928 147,9 тысяч рублей», — указано в информационном сопровождении к документу. В 2023 году бюджет округа составлял 287,2 миллиарда рублей, в 2024 году его планируют увеличить более чем на 36 миллиардов. По данным депфина, «постепенное восстановление деловой активности и адаптация экономики к вызовам оказывают позитивное влияние на исполнение доходной части бюджета». Это способствует наращиванию доходной базы в текущем трехлетнем периоде. «Положительная динамика поступлений способствует формированию доходов в большем объеме, чем было предусмотрено при утверждении бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», — сообщает департамент. Ранее URA.RU писало, на что Югра планирует направить профицит бюджета. Дополнительные налоговые доходы пойдут на строительство второго моста через Обь, мегапроект по созданию особой экономической зоны в Нягани, расселение фенольных домов, детские пособия и поддержку участников СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Департамент финансов ХМАО раскрыл, каким будет бюджет округа в 2024—2026 годах. Доходная часть в 2024, 2025 и 2026 годах будет составлять 323, 325 и 332 миллиарда рублей соответственно. Дефицит в 2024 году составит 50,1 миллиарда рублей, в 2025 — 30,8 миллиарда, в 2026 — 20,9 миллиардов рублей соответственно. Постановление приняли на заседании правительства Югры, документ опубликован на официальном сайте окружных властей. «Характеристики бюджета автономного округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, без учета безвозмездных поступлений из федерального бюджета и замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц составят следующе [показатели]. На 2024 год: по доходам — 323 307 069,4 тысяч рублей, по расходам —373 439 828,2 тысяч рублей, дефицит — 50 132 758,8 тысяч рублей. На 2025 год: по доходам — 324 955 098,1 тысяч рублей, по расходам — 355 708 179,7 тысяч рублей, дефицит — 30 753 081,6 тысяч рублей. На 2026 год: по доходам — 331 943 476 тысяч рублей, по расходам — 352 871 623,9 тысяч рублей, дефицит — 20 928 147,9 тысяч рублей», — указано в информационном сопровождении к документу. В 2023 году бюджет округа составлял 287,2 миллиарда рублей, в 2024 году его планируют увеличить более чем на 36 миллиардов. По данным депфина, «постепенное восстановление деловой активности и адаптация экономики к вызовам оказывают позитивное влияние на исполнение доходной части бюджета». Это способствует наращиванию доходной базы в текущем трехлетнем периоде. «Положительная динамика поступлений способствует формированию доходов в большем объеме, чем было предусмотрено при утверждении бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», — сообщает департамент. Ранее URA.RU писало, на что Югра планирует направить профицит бюджета. Дополнительные налоговые доходы пойдут на строительство второго моста через Обь, мегапроект по созданию особой экономической зоны в Нягани, расселение фенольных домов, детские пособия и поддержку участников СВО.