В ХМАО арендаторов выселяют из здания правительственного медиахолдинга

Из здания выселяют и корпункт телекомпании «Югра» Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Сургуте арендаторам помещений в здании правительственного медиахолдинга «Югра» отказали в продлении сроков аренды. Об этом URA.RU сообщил один из предпринимателей на условиях анонимности.

«Пришли сказали, что не могут продлить с моей организацией контракт, и попросили съехать. Хорошо, что я готовилась и так съезжать, и у меня это не вызвало больших проблем. Но вот другие арендаторы попали. Срок переезда определили очень маленький. У некоторых меньше месяца. Естественно, люди недовольны», — сообщил собеседник.

Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, что здание не принадлежало медиахолдингу и его передали Службе исполнения наказания и Следственному комитету. Сотрудников же медиахолдинга, у которых в здании были редакции, перевезут в другой офис. За разъяснениями журналист агентства обратился в медиахолдинг. Но на звонок никто не ответил. В УФСИН по ХМАО журналисту агентства сообщили, что не знают о передачи здания их ведомству. В окружном следственном управлении сообщили, что разговоры о переезде были. «Да были предложения перевести отдел в Сургуте в другое здание, но наш руководитель пока отказался», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО после года работы закрывают телеканал «Мой Сургут» как неудавшийся предвыборный проект. Реализацией проекта занималась телерадиокомпания «Югра».