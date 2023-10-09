09 октября 2023

В ХМАО арендаторов выселяют из здания правительственного медиахолдинга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Надписи и знаки. Ханты-Мансийск, телекомпания югра
Из здания выселяют и корпункт телекомпании «Югра» Фото:

В Сургуте арендаторам помещений в здании правительственного медиахолдинга «Югра» отказали в продлении сроков аренды. Об этом URA.RU сообщил один из предпринимателей на условиях анонимности.

«Пришли сказали, что не могут продлить с моей организацией контракт, и попросили съехать. Хорошо, что я готовилась и так съезжать, и у меня это не вызвало больших проблем. Но вот другие арендаторы попали. Срок переезда определили очень маленький. У некоторых меньше месяца. Естественно, люди недовольны», — сообщил собеседник.

Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, что здание не принадлежало медиахолдингу и его передали Службе исполнения наказания и Следственному комитету. Сотрудников же медиахолдинга, у которых в здании были редакции, перевезут в другой офис. За разъяснениями журналист агентства обратился в медиахолдинг. Но на звонок никто не ответил. В УФСИН по ХМАО журналисту агентства сообщили, что не знают о передачи здания их ведомству. В окружном следственном управлении сообщили, что разговоры о переезде были. «Да были предложения перевести отдел в Сургуте в другое здание, но наш руководитель пока отказался», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО после года работы закрывают телеканал «Мой Сургут» как неудавшийся предвыборный проект. Реализацией проекта занималась телерадиокомпания «Югра».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте арендаторам помещений в здании правительственного медиахолдинга «Югра» отказали в продлении сроков аренды. Об этом URA.RU сообщил один из предпринимателей на условиях анонимности. «Пришли сказали, что не могут продлить с моей организацией контракт, и попросили съехать. Хорошо, что я готовилась и так съезжать, и у меня это не вызвало больших проблем. Но вот другие арендаторы попали. Срок переезда определили очень маленький. У некоторых меньше месяца. Естественно, люди недовольны», — сообщил собеседник. Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, что здание не принадлежало медиахолдингу и его передали Службе исполнения наказания и Следственному комитету. Сотрудников же медиахолдинга, у которых в здании были редакции, перевезут в другой офис. За разъяснениями журналист агентства обратился в медиахолдинг. Но на звонок никто не ответил. В УФСИН по ХМАО журналисту агентства сообщили, что не знают о передачи здания их ведомству. В окружном следственном управлении сообщили, что разговоры о переезде были. «Да были предложения перевести отдел в Сургуте в другое здание, но наш руководитель пока отказался», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО после года работы закрывают телеканал «Мой Сургут» как неудавшийся предвыборный проект. Реализацией проекта занималась телерадиокомпания «Югра».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...