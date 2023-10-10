Два района Екатеринбурга остались без воды

Вода появится в ближайшее время, заверяют в «Водоканале»
Академический район Екатеринбурга и микрорайон Химмаш остались без воды — из-за прорыва магистрального водопровода в районе девятого километра Московского тракта. Как рассказали URA.RU в «Водоканале», на месте вовсю работают аварийные службы.
«Последствия аварии устраняются. Это займет около суток. Доставка воды людям осуществляется водовозами», — поделились на предприятии.
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