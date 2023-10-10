10 октября 2023

Два района Екатеринбурга остались без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, вода из крана, водоснабжение
Вода появится в ближайшее время, заверяют в «Водоканале» Фото:

Академический район Екатеринбурга и микрорайон Химмаш остались без воды — из-за прорыва магистрального водопровода в районе девятого километра Московского тракта. Как рассказали URA.RU в «Водоканале», на месте вовсю работают аварийные службы.

«Последствия аварии устраняются. Это займет около суток. Доставка воды людям осуществляется водовозами», — поделились на предприятии.

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Академический район Екатеринбурга и микрорайон Химмаш остались без воды — из-за прорыва магистрального водопровода в районе девятого километра Московского тракта. Как рассказали URA.RU в «Водоканале», на месте вовсю работают аварийные службы. «Последствия аварии устраняются. Это займет около суток. Доставка воды людям осуществляется водовозами», — поделились на предприятии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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