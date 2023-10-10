В Перми осужден бывший директор фирмы, скрывавший от налоговой деньги

11 октября 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми осужден экс-директор коммерческой фирмы, имевший долги перед налоговиками и скрывший от них денежные средства и имущество организации. Всего руководитель организации задолжал ФНС свыше 200 млн рублей, говорится на сайте СУ СКР по Пермскому краю «Руководитель организации, осуществляющей деятельность в сфере строительства, ремонта и содержания дорог, в период с 2021 по 2022 годы, имея недоимку по налогам и страховым взносам более 200 миллионов рублей, совершил сокрытие денежных средств и имущества организации в особо крупном размере […]. Мужчина признан виновным с совершении преступления, предусмотроенного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ („Сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, страховым взносам, совершенное в крупном размере“)», — говорится на сайте ведомства. По информации «Ъ-Прикамье», речь идет о бывшем директоре ООО «Дортехинжиниринг» Александре Эдельмане. Сейчас он занимает пост заместителя начальника департамента дорог и благоустройства в мэрии Перми.

В Перми осужден экс-директор коммерческой фирмы, имевший долги перед налоговиками и скрывший от них денежные средства и имущество организации. Всего руководитель организации задолжал ФНС свыше 200 млн рублей, говорится на сайте СУ СКР по Пермскому краю «Руководитель организации, осуществляющей деятельность в сфере строительства, ремонта и содержания дорог, в период с 2021 по 2022 годы, имея недоимку по налогам и страховым взносам более 200 миллионов рублей, совершил сокрытие денежных средств и имущества организации в особо крупном размере […]. Мужчина признан виновным с совершении преступления, предусмотроенного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ („Сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, страховым взносам, совершенное в крупном размере“)», — говорится на сайте ведомства. По информации «Ъ-Прикамье», речь идет о бывшем директоре ООО «Дортехинжиниринг» Александре Эдельмане. Сейчас он занимает пост заместителя начальника департамента дорог и благоустройства в мэрии Перми.