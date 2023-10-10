10 октября 2023

Новосибирский театр покажет в Перми спектакль в «кромешной темноте»

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Повседневная жизнь. Пермь, памятник архитектуры, тюз пермь, дом любимовой, особняк любимовой
«Танцующую в темноте» покажут на сцене ТЮЗа Фото:

На сцене Пермского ТЮЗа театр из Новосибирска «Старый дом» покажет свою постановку «Танцующая в темноте» (18+). Спектакль по сценарию Ларса фон Триера получил ранее премию «Золотая Маска» за лучшую работу художника по свету. Но, как говорится в анонсе, сцена во время показа погружена в кромешную темноту.

«Сцена погружена в кромешную темноту, из которой лучи света высвечивают тех, кто вступает с героиней в коммуникацию», — поясняется в соцсетях Театра-Театра. Он является организатором фестиваля «Золотая маска» в Перми.

Спектакль «Танцующая в темноте» рассказывает о судьбе женщины по имени Сельма, которая не мыслит жизни без музыки и танцев, но обречена вскоре потерять зрение. Наследственная слепота ждет и ее сына.

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На сцене Пермского ТЮЗа театр из Новосибирска «Старый дом» покажет свою постановку «Танцующая в темноте» (18+). Спектакль по сценарию Ларса фон Триера получил ранее премию «Золотая Маска» за лучшую работу художника по свету. Но, как говорится в анонсе, сцена во время показа погружена в кромешную темноту. «Сцена погружена в кромешную темноту, из которой лучи света высвечивают тех, кто вступает с героиней в коммуникацию», — поясняется в соцсетях Театра-Театра. Он является организатором фестиваля «Золотая маска» в Перми. Спектакль «Танцующая в темноте» рассказывает о судьбе женщины по имени Сельма, которая не мыслит жизни без музыки и танцев, но обречена вскоре потерять зрение. Наследственная слепота ждет и ее сына.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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