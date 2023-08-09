Свердловская ФСБ упекла за решетку двух свердловчан, сообщивших о лжеминировании. Видео

09 августа 2023 в 19:37 Размер текста - 17 +

Мужчины отправятся в колонию строгого режима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Двух свердловчан приговорили к трем и шести годам строгого режима из-за ложных сообщений о готовящихся терактах. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Антитеррор Урал». «Двое жителей Новой Ляли и Верхней Салды предстали на днях перед судом по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 207 УК России (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В одном из случаев гражданин России, представившись сторонником батальона ВСУ, признанного в России экстремистской организацией, сообщил о „минировании“ Новолялинской городской больницы и местного отдела полиции», — говорится в сообщении антитеррористической комиссии. Другой мужчина заявлял о минировании станции скорой помощи Центральной городской больницы в Верхней Салде. В итоге обоих свердловчан приговорили к 3,2 и 6,6 годам колонии строгого режима. Ранее Сотрудники ФСБ задержали жителя Краснотурьинска (Свердловская область) за то, что он в нетрезвом виде сообщил информацию о ложном минировании. Ему грозит три года лишения свободы.

Двух свердловчан приговорили к трем и шести годам строгого режима из-за ложных сообщений о готовящихся терактах. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Антитеррор Урал». «Двое жителей Новой Ляли и Верхней Салды предстали на днях перед судом по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 207 УК России (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В одном из случаев гражданин России, представившись сторонником батальона ВСУ, признанного в России экстремистской организацией, сообщил о „минировании“ Новолялинской городской больницы и местного отдела полиции», — говорится в сообщении антитеррористической комиссии. Другой мужчина заявлял о минировании станции скорой помощи Центральной городской больницы в Верхней Салде. В итоге обоих свердловчан приговорили к 3,2 и 6,6 годам колонии строгого режима. Ранее Сотрудники ФСБ задержали жителя Краснотурьинска (Свердловская область) за то, что он в нетрезвом виде сообщил информацию о ложном минировании. Ему грозит три года лишения свободы.