Свердловская ФСБ упекла за решетку двух свердловчан, сообщивших о лжеминировании. Видео

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Суд над экс-мэром Евгением Ройзманом. Екатеринбург, силовики, бронежилет, силовик
Мужчины отправятся в колонию строгого режима Фото:

Двух свердловчан приговорили к трем и шести годам строгого режима из-за ложных сообщений о готовящихся терактах. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Антитеррор Урал».

«Двое жителей Новой Ляли и Верхней Салды предстали на днях перед судом по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 207 УК России (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В одном из случаев гражданин России, представившись сторонником батальона ВСУ, признанного в России экстремистской организацией, сообщил о „минировании“ Новолялинской городской больницы и местного отдела полиции», — говорится в сообщении антитеррористической комиссии.

Другой мужчина заявлял о минировании станции скорой помощи Центральной городской больницы в Верхней Салде. В итоге обоих свердловчан приговорили к 3,2 и 6,6 годам колонии строгого режима.

Ранее Сотрудники ФСБ задержали жителя Краснотурьинска (Свердловская область) за то, что он в нетрезвом виде сообщил информацию о ложном минировании. Ему грозит три года лишения свободы.

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Двух свердловчан приговорили к трем и шести годам строгого режима из-за ложных сообщений о готовящихся терактах. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Антитеррор Урал». «Двое жителей Новой Ляли и Верхней Салды предстали на днях перед судом по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 207 УК России (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В одном из случаев гражданин России, представившись сторонником батальона ВСУ, признанного в России экстремистской организацией, сообщил о „минировании“ Новолялинской городской больницы и местного отдела полиции», — говорится в сообщении антитеррористической комиссии. Другой мужчина заявлял о минировании станции скорой помощи Центральной городской больницы в Верхней Салде. В итоге обоих свердловчан приговорили к 3,2 и 6,6 годам колонии строгого режима. Ранее Сотрудники ФСБ задержали жителя Краснотурьинска (Свердловская область) за то, что он в нетрезвом виде сообщил информацию о ложном минировании. Ему грозит три года лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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