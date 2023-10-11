11 октября 2023

Челябинские росгвардейцы обезвредили опасный снаряд. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте работали саперы и кинологи Фото:

Возле поселка Павловский (Челябинская область) сотрудники регионального управления Росгвардии обезвредили снаряд времен гражданской войны, который нашли местные жители. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, несмотря на то, что находка пролежала в земле около века, она могла в любой момент взорваться.

«Росгвардейцы установили, что найденным предметом является 76-миллиметровый артиллерийский снаряд с головной частью, со следами глубокой коррозии. Такие выпускались с 1902 по 1930 годы и активно применялись в годы гражданской войны», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона.

В ведомстве отметили, что сразу после получения информации о странной находке на место выехала группа разминирования и кинологи. Снаряд оказался опасен для жизни и здоровья граждан. В любой момент он мог разорваться. По этой причине он был уничтожен на месте.

Данные снаряды применялись во время гражданской войны
Данные снаряды применялись во время гражданской войны
Фото:
Было решено уничтожить снаряд на месте
Было решено уничтожить снаряд на месте
Фото:

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Возле поселка Павловский (Челябинская область) сотрудники регионального управления Росгвардии обезвредили снаряд времен гражданской войны, который нашли местные жители. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, несмотря на то, что находка пролежала в земле около века, она могла в любой момент взорваться. «Росгвардейцы установили, что найденным предметом является 76-миллиметровый артиллерийский снаряд с головной частью, со следами глубокой коррозии. Такие выпускались с 1902 по 1930 годы и активно применялись в годы гражданской войны», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. В ведомстве отметили, что сразу после получения информации о странной находке на место выехала группа разминирования и кинологи. Снаряд оказался опасен для жизни и здоровья граждан. В любой момент он мог разорваться. По этой причине он был уничтожен на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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