Челябинские росгвардейцы обезвредили опасный снаряд. Фото

12 октября 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

На месте работали саперы и кинологи Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Возле поселка Павловский (Челябинская область) сотрудники регионального управления Росгвардии обезвредили снаряд времен гражданской войны, который нашли местные жители. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, несмотря на то, что находка пролежала в земле около века, она могла в любой момент взорваться. «Росгвардейцы установили, что найденным предметом является 76-миллиметровый артиллерийский снаряд с головной частью, со следами глубокой коррозии. Такие выпускались с 1902 по 1930 годы и активно применялись в годы гражданской войны», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. В ведомстве отметили, что сразу после получения информации о странной находке на место выехала группа разминирования и кинологи. Снаряд оказался опасен для жизни и здоровья граждан. В любой момент он мог разорваться. По этой причине он был уничтожен на месте. Данные снаряды применялись во время гражданской войны Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Челябинской области Было решено уничтожить снаряд на месте Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Челябинской области

Возле поселка Павловский (Челябинская область) сотрудники регионального управления Росгвардии обезвредили снаряд времен гражданской войны, который нашли местные жители. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, несмотря на то, что находка пролежала в земле около века, она могла в любой момент взорваться. «Росгвардейцы установили, что найденным предметом является 76-миллиметровый артиллерийский снаряд с головной частью, со следами глубокой коррозии. Такие выпускались с 1902 по 1930 годы и активно применялись в годы гражданской войны», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. В ведомстве отметили, что сразу после получения информации о странной находке на место выехала группа разминирования и кинологи. Снаряд оказался опасен для жизни и здоровья граждан. В любой момент он мог разорваться. По этой причине он был уничтожен на месте.