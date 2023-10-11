В ХМАО прокуратура заставила коммунальщиков произвести перерасчет за услуги ЖКХ

Прокуратура ХМАО заставила управляющую компанию произвести перерасчет за услуги ЖКХ. Житель поселка Барсово пожаловался в ведомство, что ему необоснованно начислили плату за водоснабжение и отопление. Информация об этом размещена на сайте окружного ведомства.
«Установлено, что ресурсоснабжающей организацией необоснованно начислялась плата за коммунальные услуги водоснабжения и отопления. Несмотря на фактическое неоказание указанных услуг, осуществлялось начисление платы за коммунальные услуги, исходя из утвержденных нормативов потребления, с учетом количества проживающих граждан», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что прокурор района потребовал у директора ресурсоснабжающей организации устранить допущенные нарушения. «После вмешательства прокуратуры произведен перерасчет платы, нарушенные права заявителя восстановлены», — добавили в прокуратуре.
Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура Пыть-Яха засудила управляющую компанию за необоснованное начисление задолженности и пени бойцу СВО за коммунальные услуги. После вмешательства прокуратуры права военнослужащего были восстановлены.
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