В ХМАО прокуратура заставила коммунальщиков произвести перерасчет за услуги ЖКХ

12 октября 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

В ХМАО прокуратура восстановила права жителя поселка Барсово Фото: Денис Моргунов © URA.RU Прокуратура ХМАО заставила управляющую компанию произвести перерасчет за услуги ЖКХ. Житель поселка Барсово пожаловался в ведомство, что ему необоснованно начислили плату за водоснабжение и отопление. Информация об этом размещена на сайте окружного ведомства.



«Установлено, что ресурсоснабжающей организацией необоснованно начислялась плата за коммунальные услуги водоснабжения и отопления. Несмотря на фактическое неоказание указанных услуг, осуществлялось начисление платы за коммунальные услуги, исходя из утвержденных нормативов потребления, с учетом количества проживающих граждан», — говорится в сообщении.



В ведомстве пояснили, что прокурор района потребовал у директора ресурсоснабжающей организации устранить допущенные нарушения. «После вмешательства прокуратуры произведен перерасчет платы, нарушенные права заявителя восстановлены», — добавили в прокуратуре.



Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура Пыть-Яха засудила управляющую компанию за необоснованное начисление задолженности и пени бойцу СВО за коммунальные услуги. После вмешательства прокуратуры права военнослужащего были восстановлены.

Прокуратура ХМАО заставила управляющую компанию произвести перерасчет за услуги ЖКХ. Житель поселка Барсово пожаловался в ведомство, что ему необоснованно начислили плату за водоснабжение и отопление. Информация об этом размещена на сайте окружного ведомства. «Установлено, что ресурсоснабжающей организацией необоснованно начислялась плата за коммунальные услуги водоснабжения и отопления. Несмотря на фактическое неоказание указанных услуг, осуществлялось начисление платы за коммунальные услуги, исходя из утвержденных нормативов потребления, с учетом количества проживающих граждан», — говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что прокурор района потребовал у директора ресурсоснабжающей организации устранить допущенные нарушения. «После вмешательства прокуратуры произведен перерасчет платы, нарушенные права заявителя восстановлены», — добавили в прокуратуре. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура Пыть-Яха засудила управляющую компанию за необоснованное начисление задолженности и пени бойцу СВО за коммунальные услуги. После вмешательства прокуратуры права военнослужащего были восстановлены.