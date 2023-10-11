11 октября 2023

В ХМАО прокуратура заставила коммунальщиков произвести перерасчет за услуги ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО прокуратура восстановила права жителя поселка Барсово Фото:

Прокуратура ХМАО заставила управляющую компанию произвести перерасчет за услуги ЖКХ. Житель поселка Барсово пожаловался в ведомство, что ему необоснованно начислили плату за водоснабжение и отопление. Информация об этом размещена на сайте окружного ведомства.

«Установлено, что ресурсоснабжающей организацией необоснованно начислялась плата за коммунальные услуги водоснабжения и отопления. Несмотря на фактическое неоказание указанных услуг, осуществлялось начисление платы за коммунальные услуги, исходя из утвержденных нормативов потребления, с учетом количества проживающих граждан», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что прокурор района потребовал у директора ресурсоснабжающей организации устранить допущенные нарушения. «После вмешательства прокуратуры произведен перерасчет платы, нарушенные права заявителя восстановлены», — добавили в прокуратуре.

Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура Пыть-Яха засудила управляющую компанию за необоснованное начисление задолженности и пени бойцу СВО за коммунальные услуги. После вмешательства прокуратуры права военнослужащего были восстановлены.

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Прокуратура ХМАО заставила управляющую компанию произвести перерасчет за услуги ЖКХ. Житель поселка Барсово пожаловался в ведомство, что ему необоснованно начислили плату за водоснабжение и отопление. Информация об этом размещена на сайте окружного ведомства. «Установлено, что ресурсоснабжающей организацией необоснованно начислялась плата за коммунальные услуги водоснабжения и отопления. Несмотря на фактическое неоказание указанных услуг, осуществлялось начисление платы за коммунальные услуги, исходя из утвержденных нормативов потребления, с учетом количества проживающих граждан», — говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что прокурор района потребовал у директора ресурсоснабжающей организации устранить допущенные нарушения. «После вмешательства прокуратуры произведен перерасчет платы, нарушенные права заявителя восстановлены», — добавили в прокуратуре. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура Пыть-Яха засудила управляющую компанию за необоснованное начисление задолженности и пени бойцу СВО за коммунальные услуги. После вмешательства прокуратуры права военнослужащего были восстановлены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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