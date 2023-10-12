Прокуратура Челябинска помогла пенсионерке вернуть деньги за коммуналку

13 октября 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

По обращению вдовы военнослужащего прокуратура провела проверку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Советского района Челябинска помогла пенсионерке вернуть компенсацию за коммуналку, положенную ей по закону. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Женщине положена компенсация как вдове военнослужащего. В июле 2022 года она обратилась в Пенсионный фонд РФ за положенной выплатой, предоставив документы и чеки подтверждающие ее расходы за период с декабря 2021 по май 2022 года, однако, возврата средств не последовало», — рассказали в ведомстве. Прокуратура Советского района установила, что женщина действительно имеет право на компенсацию и помогла получить денежные средства. Руководству районного отделения ПФР по Челябинской области внесено представление об устранении нарушения.

Прокуратура Советского района Челябинска помогла пенсионерке вернуть компенсацию за коммуналку, положенную ей по закону. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Женщине положена компенсация как вдове военнослужащего. В июле 2022 года она обратилась в Пенсионный фонд РФ за положенной выплатой, предоставив документы и чеки подтверждающие ее расходы за период с декабря 2021 по май 2022 года, однако, возврата средств не последовало», — рассказали в ведомстве. Прокуратура Советского района установила, что женщина действительно имеет право на компенсацию и помогла получить денежные средства. Руководству районного отделения ПФР по Челябинской области внесено представление об устранении нарушения.