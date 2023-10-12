Прокуратура Челябинска помогла пенсионерке вернуть деньги за коммуналку

Прокуратура Советского района Челябинска помогла пенсионерке вернуть компенсацию за коммуналку, положенную ей по закону. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Женщине положена компенсация как вдове военнослужащего. В июле 2022 года она обратилась в Пенсионный фонд РФ за положенной выплатой, предоставив документы и чеки подтверждающие ее расходы за период с декабря 2021 по май 2022 года, однако, возврата средств не последовало», — рассказали в ведомстве.
Прокуратура Советского района установила, что женщина действительно имеет право на компенсацию и помогла получить денежные средства. Руководству районного отделения ПФР по Челябинской области внесено представление об устранении нарушения.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.