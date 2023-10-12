12 октября 2023

Прокуратура Челябинска помогла пенсионерке вернуть деньги за коммуналку

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура Челябинской области и следственный комитет. Челябинск, прокуратура челябинской области
По обращению вдовы военнослужащего прокуратура провела проверку Фото:

Прокуратура Советского района Челябинска помогла пенсионерке вернуть компенсацию за коммуналку, положенную ей по закону. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Женщине положена компенсация как вдове военнослужащего. В июле 2022 года она обратилась в Пенсионный фонд РФ за положенной выплатой, предоставив документы и чеки подтверждающие ее расходы за период с декабря 2021 по май 2022 года, однако, возврата средств не последовало», — рассказали в ведомстве.

Прокуратура Советского района установила, что женщина действительно имеет право на компенсацию и помогла получить денежные средства. Руководству районного отделения ПФР по Челябинской области внесено представление об устранении нарушения.

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Прокуратура Советского района Челябинска помогла пенсионерке вернуть компенсацию за коммуналку, положенную ей по закону. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Женщине положена компенсация как вдове военнослужащего. В июле 2022 года она обратилась в Пенсионный фонд РФ за положенной выплатой, предоставив документы и чеки подтверждающие ее расходы за период с декабря 2021 по май 2022 года, однако, возврата средств не последовало», — рассказали в ведомстве. Прокуратура Советского района установила, что женщина действительно имеет право на компенсацию и помогла получить денежные средства. Руководству районного отделения ПФР по Челябинской области внесено представление об устранении нарушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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