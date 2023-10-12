В ХМАО продают осиновые колы для убийства вампиров и ведьм

В Пыть-Яхе продают осиновые колы для убийства вампиров, ведьм, оборотней и борьбы с нечистью. Объявление размещено на сайте Avito, его автор предлагает купить кол в качестве оберега.
«Древние народы верили, что с помощью выточенного осинового кола можно убить нечестивое существо, такое как вампир, оборотень и ведьма. Чтобы оградить свой дом от подобных сущностей, прикрепите осиновый кол над дверным косяком», — гласит объявление.
По словам автора объявления, колы ранее не использовались, а их применение «снизит количество ссор и скандалов в доме». Кроме этих оберегов, он продает ритуальные ножи, алтари и другие оккультные предметы.
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