В ХМАО продают осиновые колы для убийства вампиров и ведьм

13 октября 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

В Пыть-Яхе продают осиновые колы для борьбы с нечистью Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Пыть-Яхе продают осиновые колы для убийства вампиров, ведьм, оборотней и борьбы с нечистью. Объявление размещено на сайте Avito, его автор предлагает купить кол в качестве оберега. «Древние народы верили, что с помощью выточенного осинового кола можно убить нечестивое существо, такое как вампир, оборотень и ведьма. Чтобы оградить свой дом от подобных сущностей, прикрепите осиновый кол над дверным косяком», — гласит объявление. По словам автора объявления, колы ранее не использовались, а их применение «снизит количество ссор и скандалов в доме». Кроме этих оберегов, он продает ритуальные ножи, алтари и другие оккультные предметы. Ранее URA.RU писало о гадалке Жанне, которая предсказывала будущее политикам ХМАО. Она обошла по популярности московскую колдунью Галину, которая напророчила карьерный рост одному из вице-губернаторов. В Пыть-Яхе продают осиновые колья Фото: Avito.ru

В Пыть-Яхе продают осиновые колы для убийства вампиров, ведьм, оборотней и борьбы с нечистью. Объявление размещено на сайте Avito, его автор предлагает купить кол в качестве оберега. «Древние народы верили, что с помощью выточенного осинового кола можно убить нечестивое существо, такое как вампир, оборотень и ведьма. Чтобы оградить свой дом от подобных сущностей, прикрепите осиновый кол над дверным косяком», — гласит объявление. По словам автора объявления, колы ранее не использовались, а их применение «снизит количество ссор и скандалов в доме». Кроме этих оберегов, он продает ритуальные ножи, алтари и другие оккультные предметы. Ранее URA.RU писало о гадалке Жанне, которая предсказывала будущее политикам ХМАО. Она обошла по популярности московскую колдунью Галину, которая напророчила карьерный рост одному из вице-губернаторов.