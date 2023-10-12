12 октября 2023

В ХМАО продают осиновые колы для убийства вампиров и ведьм

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральная репетиция новой постановки оперы «Русалка» на сцене Екатеринбургского театра Оперы и балета. Екатеринбург, ведьма
В Пыть-Яхе продают осиновые колы для борьбы с нечистью Фото:

В Пыть-Яхе продают осиновые колы для убийства вампиров, ведьм, оборотней и борьбы с нечистью. Объявление размещено на сайте Avito, его автор предлагает купить кол в качестве оберега.

«Древние народы верили, что с помощью выточенного осинового кола можно убить нечестивое существо, такое как вампир, оборотень и ведьма. Чтобы оградить свой дом от подобных сущностей, прикрепите осиновый кол над дверным косяком», — гласит объявление.

По словам автора объявления, колы ранее не использовались, а их применение «снизит количество ссор и скандалов в доме». Кроме этих оберегов, он продает ритуальные ножи, алтари и другие оккультные предметы.

Ранее URA.RU писало о гадалке Жанне, которая предсказывала будущее политикам ХМАО. Она обошла по популярности московскую колдунью Галину, которая напророчила карьерный рост одному из вице-губернаторов.

В Пыть-Яхе продают осиновые колья
В Пыть-Яхе продают осиновые колья
Фото:

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В Пыть-Яхе продают осиновые колы для убийства вампиров, ведьм, оборотней и борьбы с нечистью. Объявление размещено на сайте Avito, его автор предлагает купить кол в качестве оберега. «Древние народы верили, что с помощью выточенного осинового кола можно убить нечестивое существо, такое как вампир, оборотень и ведьма. Чтобы оградить свой дом от подобных сущностей, прикрепите осиновый кол над дверным косяком», — гласит объявление. По словам автора объявления, колы ранее не использовались, а их применение «снизит количество ссор и скандалов в доме». Кроме этих оберегов, он продает ритуальные ножи, алтари и другие оккультные предметы. Ранее URA.RU писало о гадалке Жанне, которая предсказывала будущее политикам ХМАО. Она обошла по популярности московскую колдунью Галину, которая напророчила карьерный рост одному из вице-губернаторов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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