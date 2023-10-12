12 октября 2023

Произведения пермского современного искусства можно купить за копейку

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Ярмарка современного искусства Артчоус. Тюмень, современное искусство, выставка, картины
Художники предложат пермякам свои работы (архивное фото) Фото:

В Перми открывается ярмарка актуального искусства, где произведения современных художников можно будет купить за копейки. Об этом рассказала художник Любовь Шмыкова.

«Будут представлены произведения пермских художников в основном. Ценовой диапазон от одной копейки до пяти тысяч рублей», — сообщила Шмыкова в соцсетях.

Ярмарка пройдет 14 и 15 октября в арт-резиденции «Сфера». Как ранее рассказывало URA.RU, директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева отмечала, что в Перми нет галереи современного искусства, где бы продавались работы местных художников. Эту миссию она готова взять на свой музей.

Любовь Шмыкова художник, куратор выставок, а также преподаватель. Она лауреат международной премии в области современного искусства имени Сергея Курехина и государственной премии «Инновация», стипендиат московского музея современного искусства «Гараж».

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В Перми открывается ярмарка актуального искусства, где произведения современных художников можно будет купить за копейки. Об этом рассказала художник Любовь Шмыкова. «Будут представлены произведения пермских художников в основном. Ценовой диапазон от одной копейки до пяти тысяч рублей», — сообщила Шмыкова в соцсетях. Ярмарка пройдет 14 и 15 октября в арт-резиденции «Сфера». Как ранее рассказывало URA.RU, директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева отмечала, что в Перми нет галереи современного искусства, где бы продавались работы местных художников. Эту миссию она готова взять на свой музей. Любовь Шмыкова художник, куратор выставок, а также преподаватель. Она лауреат международной премии в области современного искусства имени Сергея Курехина и государственной премии «Инновация», стипендиат московского музея современного искусства «Гараж».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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