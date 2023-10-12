Произведения пермского современного искусства можно купить за копейку

В Перми открывается ярмарка актуального искусства, где произведения современных художников можно будет купить за копейки. Об этом рассказала художник Любовь Шмыкова.
«Будут представлены произведения пермских художников в основном. Ценовой диапазон от одной копейки до пяти тысяч рублей», — сообщила Шмыкова в соцсетях.
Ярмарка пройдет 14 и 15 октября в арт-резиденции «Сфера». Как ранее рассказывало URA.RU, директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева отмечала, что в Перми нет галереи современного искусства, где бы продавались работы местных художников. Эту миссию она готова взять на свой музей.
Любовь Шмыкова художник, куратор выставок, а также преподаватель. Она лауреат международной премии в области современного искусства имени Сергея Курехина и государственной премии «Инновация», стипендиат московского музея современного искусства «Гараж».
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