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Пермская художница стала обладателем стипендии в 600 тысяч рублей

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Любовь Шмыкова будет получать ежемесячно по 50 тысяч рублей Фото:

Художница из Перми Любовь Шмыкова стала победителем программы московского музея современного искусства «Гараж» и будет получать ежемесячную стипендию в 50 тысяч рублей. Имена лауреатов конкурса приводятся на сайте музея.

«Цель программы поддержки художников до 35 лет, работающих в сфере актуального искусства — предоставить молодым авторам возможность развить профессиональные навыки, расширить исследовательские интересы и стать частью современного художественного процесса. На участие в программе было подано 398 заявок. 15 лауреатов будут получать ежемесячную стипендию в размере 50 000 рублей в течение года», — сообщается на сайте музея «Гараж».

Любовь Шмыкова в Перми известна не только как художник, но и как куратор выставок музея PERMM, а также преподаватель школы дизайна «Точка». Она лауреат международной премии в области современного искусства имени Сергея Курехина и государственной премии «Инновация».

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Художница из Перми Любовь Шмыкова стала победителем программы московского музея современного искусства «Гараж» и будет получать ежемесячную стипендию в 50 тысяч рублей. Имена лауреатов конкурса приводятся на сайте музея. «Цель программы поддержки художников до 35 лет, работающих в сфере актуального искусства — предоставить молодым авторам возможность развить профессиональные навыки, расширить исследовательские интересы и стать частью современного художественного процесса. На участие в программе было подано 398 заявок. 15 лауреатов будут получать ежемесячную стипендию в размере 50 000 рублей в течение года», — сообщается на сайте музея «Гараж». Любовь Шмыкова в Перми известна не только как художник, но и как куратор выставок музея PERMM, а также преподаватель школы дизайна «Точка». Она лауреат международной премии в области современного искусства имени Сергея Курехина и государственной премии «Инновация».
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