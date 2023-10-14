Бастрыкин взялся за дело екатеринбуржца, избившего врачей

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения и избиения врачей в травмпункте на улице Челюскинцев в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования», — сказано в сообщении. Поручение главы СКР поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге пьяный мужчина ворвался в кабинет к травматологу и напал на него. Сотрудники полиции организовали проверку по факту происшествия, а также начали розыск нападавшего. Позже к делу подключился следователь свердловского управления СК России.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.