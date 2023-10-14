14 октября 2023

Бастрыкин взялся за дело екатеринбуржца, избившего врачей

© Служба новостей «URA.RU»
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Исполнение поручения Александра Бастрыкина стоит на контроле в центральном аппарате СКР Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения и избиения врачей в травмпункте на улице Челюскинцев в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования», — сказано в сообщении. Поручение главы СКР поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге пьяный мужчина ворвался в кабинет к травматологу и напал на него. Сотрудники полиции организовали проверку по факту происшествия, а также начали розыск нападавшего. Позже к делу подключился следователь свердловского управления СК России.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения и избиения врачей в травмпункте на улице Челюскинцев в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования», — сказано в сообщении. Поручение главы СКР поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге пьяный мужчина ворвался в кабинет к травматологу и напал на него. Сотрудники полиции организовали проверку по факту происшествия, а также начали розыск нападавшего. Позже к делу подключился следователь свердловского управления СК России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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