Бастрыкин взялся за дело екатеринбуржца, избившего врачей

15 октября 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Исполнение поручения Александра Бастрыкина стоит на контроле в центральном аппарате СКР Фото: Официальный сайт Совета Федерации Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения и избиения врачей в травмпункте на улице Челюскинцев в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования», — сказано в сообщении. Поручение главы СКР поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге пьяный мужчина ворвался в кабинет к травматологу и напал на него. Сотрудники полиции организовали проверку по факту происшествия, а также начали розыск нападавшего. Позже к делу подключился следователь свердловского управления СК России.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения и избиения врачей в травмпункте на улице Челюскинцев в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования», — сказано в сообщении. Поручение главы СКР поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге пьяный мужчина ворвался в кабинет к травматологу и напал на него. Сотрудники полиции организовали проверку по факту происшествия, а также начали розыск нападавшего. Позже к делу подключился следователь свердловского управления СК России.