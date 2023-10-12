Следователь СК России взял на контроль инцидент с нападением на врачей в Екатеринбурге

Следователь свердловского управления СК России проводит проверку по факту нападения и избиения медиков в травмпункте на улице Челюскинцев в Екатеринбурге. Инцидент произошел 11 октября в стенах Центральной больницы №2.
«По факту случившегося было организовано проведение процессуальной проверки. Следователем СК России выясняются все обстоятельства случившегося. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.
Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге пьяный мужчина ворвался в кабинет к травматологу, который зашивал рану пациенту, и напал на него. Позже полиция организовала поиски нападавшего.
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