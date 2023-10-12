Следователь СК России взял на контроль инцидент с нападением на врачей в Екатеринбурге

В Екатеринбурге следователь СК РФ проводит проверку после нападения на медиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Следователь СК РФ выясняет все обстоятельства инцидента Фото:

Следователь свердловского управления СК России проводит проверку по факту нападения и избиения медиков в травмпункте на улице Челюскинцев в Екатеринбурге. Инцидент произошел 11 октября в стенах Центральной больницы №2.

«По факту случившегося было организовано проведение процессуальной проверки. Следователем СК России выясняются все обстоятельства случившегося. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.

Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге пьяный мужчина ворвался в кабинет к травматологу, который зашивал рану пациенту, и напал на него. Позже полиция организовала поиски нападавшего.

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Следователь свердловского управления СК России проводит проверку по факту нападения и избиения медиков в травмпункте на улице Челюскинцев в Екатеринбурге. Инцидент произошел 11 октября в стенах Центральной больницы №2. «По факту случившегося было организовано проведение процессуальной проверки. Следователем СК России выясняются все обстоятельства случившегося. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге пьяный мужчина ворвался в кабинет к травматологу, который зашивал рану пациенту, и напал на него. Позже полиция организовала поиски нападавшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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