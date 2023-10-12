Екатеринбуржец ворвался в травмпункт и избил врача, зашивавшего рану пациенту. Фото

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Центральная городская больница города Катав-Ивановск. Челябинская область, медпункт, травмпункт, травматологическое отделение, больница
Мужчина устроил дебош из-за замечаний людей (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге пьяный мужчина ворвался в кабинет к травматологу, который зашивал рану пациенту, и напал на него. Об этом рассказали в пресс-службе минздрава Свердловской области.

Инцидент произошел 11 октября в травмпункте №2. Нетрезвый мужчина зашел в здание в 19 часов. Он включил громкую музыку и стал пить из бутылки. После нескольких просьб убавить громкость, мужчина зашел в кабинет к врачу, который зашивал рану пациенту, и напал на него, пишет telegram-канал «Здоровье уральцев. Минздрав Свердловской области».

«Дебошир успел ударить доктора, затем набросился на вступившегося за врача пожилого сотрудника, нанося удары ему в лицо и бросив в голову бутылку», — добавили в пресс-службе минздрава. В итоге врач получил перелом носа, ссадины и ушибы. Медики вызвали силовиков, но мужчина успел скрыться. Пострадавшие написали заявления в полицию.

Обновлено в 17:55 (15:55 МСК):

Полицейские ищут мужчину, причастного к инциденту. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

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В Екатеринбурге пьяный мужчина ворвался в кабинет к травматологу, который зашивал рану пациенту, и напал на него. Об этом рассказали в пресс-службе минздрава Свердловской области. Инцидент произошел 11 октября в травмпункте №2. Нетрезвый мужчина зашел в здание в 19 часов. Он включил громкую музыку и стал пить из бутылки. После нескольких просьб убавить громкость, мужчина зашел в кабинет к врачу, который зашивал рану пациенту, и напал на него, пишет telegram-канал «Здоровье уральцев. Минздрав Свердловской области». «Дебошир успел ударить доктора, затем набросился на вступившегося за врача пожилого сотрудника, нанося удары ему в лицо и бросив в голову бутылку», — добавили в пресс-службе минздрава. В итоге врач получил перелом носа, ссадины и ушибы. Медики вызвали силовиков, но мужчина успел скрыться. Пострадавшие написали заявления в полицию. Обновлено в 17:55 (15:55 МСК): Полицейские ищут мужчину, причастного к инциденту. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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