Мужчина устроил дебош из-за замечаний людей (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге пьяный мужчина ворвался в кабинет к травматологу, который зашивал рану пациенту, и напал на него. Об этом рассказали в пресс-службе минздрава Свердловской области.

Инцидент произошел 11 октября в травмпункте №2. Нетрезвый мужчина зашел в здание в 19 часов. Он включил громкую музыку и стал пить из бутылки. После нескольких просьб убавить громкость, мужчина зашел в кабинет к врачу, который зашивал рану пациенту, и напал на него, пишет telegram-канал «Здоровье уральцев. Минздрав Свердловской области».

«Дебошир успел ударить доктора, затем набросился на вступившегося за врача пожилого сотрудника, нанося удары ему в лицо и бросив в голову бутылку», — добавили в пресс-службе минздрава. В итоге врач получил перелом носа, ссадины и ушибы. Медики вызвали силовиков, но мужчина успел скрыться. Пострадавшие написали заявления в полицию.

Обновлено в 17:55 (15:55 МСК):

Полицейские ищут мужчину, причастного к инциденту. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Фото: telegram-канал «Здоровье уральцев. Минздрав Свердловской области» [https://t.me/minzdravso]

Фото: telegram-канал «Здоровье уральцев. Минздрав Свердловской области» [https://t.me/minzdravso]