Полиция ищет мужчину, напавшего на врача в травмпункте в Екатеринбурге. Фото

12 октября 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

Участковые ведут проверку по факту избиения травматолога (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полицейские ищут мужчину, который напал на врача, зашивавшего пациента в травмпункте №2 в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «На место выезжали сотрудники полиции, которые опросили медиков. В настоящее время устанавливается мужчина, причастный к инциденту. Участковые проводят проверку», — говорится в сообщении ведомства. Мужчина, напавший на травматолога, был пьян, сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области. Он пришел в пункт вечером 11 октября и стал громко слушать музыку. После нескольких замечаний он зашел в кабинет и накинулся на врача, который зашивал рану пациенту. В итоге специалист получил перелом носа, ссадины и ушибы. Мужчина был пьян Фото: telegram-канал «Здоровье уральцев. Минздрав Свердловской области» [https://t.me/minzdravso]

Полицейские ищут мужчину, который напал на врача, зашивавшего пациента в травмпункте №2 в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «На место выезжали сотрудники полиции, которые опросили медиков. В настоящее время устанавливается мужчина, причастный к инциденту. Участковые проводят проверку», — говорится в сообщении ведомства. Мужчина, напавший на травматолога, был пьян, сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области. Он пришел в пункт вечером 11 октября и стал громко слушать музыку. После нескольких замечаний он зашел в кабинет и накинулся на врача, который зашивал рану пациенту. В итоге специалист получил перелом носа, ссадины и ушибы.