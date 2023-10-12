Полицейские ищут мужчину, который напал на врача, зашивавшего пациента в травмпункте №2 в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
«На место выезжали сотрудники полиции, которые опросили медиков. В настоящее время устанавливается мужчина, причастный к инциденту. Участковые проводят проверку», — говорится в сообщении ведомства.
Мужчина, напавший на травматолога, был пьян, сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области. Он пришел в пункт вечером 11 октября и стал громко слушать музыку. После нескольких замечаний он зашел в кабинет и накинулся на врача, который зашивал рану пациенту. В итоге специалист получил перелом носа, ссадины и ушибы.
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