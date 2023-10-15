Венедиктов*: Чубайс помог израильтянам в войне с ХАМАС. Фото

Венедиктов*: Чубайс доставил гумпомощь пострадавшим в войне Израиля и ХАМАС

15 октября 2023 в 21:31 Размер текста - 17 +

Анатолий Чубайс помогает пострадавшим в Израиле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Экс-глава компании «Роснано» Анатолий Чубайс принял участие в помощи пострадавшим из-за войны в Израиле. Об этом сообщил журналист и экс-главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом). Ранее Чубайс вернулся в Израиль из Дубая, куда уезжал после начала войны. «Чубайс с Дуней в Израиле закупили и развозят гуманитарную помощь для пострадавших от террористической атаки Хамаса», — написал Венедиктов в своем telegram-канале. К своему посту он прикрепил подтверждающие фото, на одном из которых Чубайс держит коробку с гуманитарной помощью. После начала войны Израиля и Палестины Чубайс был замечен в аэропорту Израиля, а позже — в Дубае. Однако в скором времени сам экс-глава «Роснано» сообщил журналистам, что вернулся обратно. * Алексей Венедиктов признан в России иноагентом Фото: telegram-канал Алексея Венедиктова*

Экс-глава компании «Роснано» Анатолий Чубайс принял участие в помощи пострадавшим из-за войны в Израиле. Об этом сообщил журналист и экс-главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом). Ранее Чубайс вернулся в Израиль из Дубая, куда уезжал после начала войны. «Чубайс с Дуней в Израиле закупили и развозят гуманитарную помощь для пострадавших от террористической атаки Хамаса», — написал Венедиктов в своем telegram-канале. К своему посту он прикрепил подтверждающие фото, на одном из которых Чубайс держит коробку с гуманитарной помощью. После начала войны Израиля и Палестины Чубайс был замечен в аэропорту Израиля, а позже — в Дубае. Однако в скором времени сам экс-глава «Роснано» сообщил журналистам, что вернулся обратно. * Алексей Венедиктов признан в России иноагентом