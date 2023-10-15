Венедиктов*: Чубайс помог израильтянам в войне с ХАМАС. Фото

Венедиктов*: Чубайс доставил гумпомощь пострадавшим в войне Израиля и ХАМАС
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Чубайс в Кыштыме (необработаные). Челябинск
Анатолий Чубайс помогает пострадавшим в Израиле Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Экс-глава компании «Роснано» Анатолий Чубайс принял участие в помощи пострадавшим из-за войны в Израиле. Об этом сообщил журналист и экс-главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом). Ранее Чубайс вернулся в Израиль из Дубая, куда уезжал после начала войны.

«Чубайс с Дуней в Израиле закупили и развозят гуманитарную помощь для пострадавших от террористической атаки Хамаса», — написал Венедиктов в своем telegram-канале. К своему посту он прикрепил подтверждающие фото, на одном из которых Чубайс держит коробку с гуманитарной помощью.

После начала войны Израиля и Палестины Чубайс был замечен в аэропорту Израиля, а позже — в Дубае. Однако в скором времени сам экс-глава «Роснано» сообщил журналистам, что вернулся обратно.

* Алексей Венедиктов признан в России иноагентом

Фото:

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Экс-глава компании «Роснано» Анатолий Чубайс принял участие в помощи пострадавшим из-за войны в Израиле. Об этом сообщил журналист и экс-главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом). Ранее Чубайс вернулся в Израиль из Дубая, куда уезжал после начала войны. «Чубайс с Дуней в Израиле закупили и развозят гуманитарную помощь для пострадавших от террористической атаки Хамаса», — написал Венедиктов в своем telegram-канале. К своему посту он прикрепил подтверждающие фото, на одном из которых Чубайс держит коробку с гуманитарной помощью. После начала войны Израиля и Палестины Чубайс был замечен в аэропорту Израиля, а позже — в Дубае. Однако в скором времени сам экс-глава «Роснано» сообщил журналистам, что вернулся обратно. * Алексей Венедиктов признан в России иноагентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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