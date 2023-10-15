Экс-глава компании «Роснано» Анатолий Чубайс принял участие в помощи пострадавшим из-за войны в Израиле. Об этом сообщил журналист и экс-главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом). Ранее Чубайс вернулся в Израиль из Дубая, куда уезжал после начала войны.
«Чубайс с Дуней в Израиле закупили и развозят гуманитарную помощь для пострадавших от террористической атаки Хамаса», — написал Венедиктов в своем telegram-канале. К своему посту он прикрепил подтверждающие фото, на одном из которых Чубайс держит коробку с гуманитарной помощью.
После начала войны Израиля и Палестины Чубайс был замечен в аэропорту Израиля, а позже — в Дубае. Однако в скором времени сам экс-глава «Роснано» сообщил журналистам, что вернулся обратно.
* Алексей Венедиктов признан в России иноагентом
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